ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгороде, Туапсе, Нижегородской и Херсонской областях, ЛНР

Мирный житель погиб
при очередном ракетном ударе ВСУ по Белгороду, тяжело ранен ещё один мужчина (обновление: он тоже погиб
), в городе продолжаются проблемы с электричеством. За неделю ВСУ повредили в Белгороде 32
жилых объекта. Также в области вновь атакованы Грайворон
и посёлок Северный, повреждены жилые дома, автомобили, коммерческий объект.
В Сватове, ЛНР, при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю погиб
мирный житель, ещё один ранен.
ВСУ ударили по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, обломками сбитых дронов ранены
два человека, произошло возгорание (потушено).
Два человека ранены
в Великих Копанях Алёшкинского округа Херсонской области, в Бехтерах и Князе-Григорьевке повреждены жилые дома, в Новой Каховке загорелось административное здание.
Атакована АЗС в Дзержинске Нижегородской области, ранен
мирный житель; всего же промзону Дзержинска атаковали около двадцати БПЛА.
Нанесён удар по Феодосии (возможно, по нефтебазе), в городе начался пожар
.
Соединённые Штаты планируют заключить с Украиной сделку
, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии производства беспилотников.