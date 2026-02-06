В золотодобывающей столице России 1300 человек неделю живут без отопления в тридцатиградусный мороз

В городе Бодайбо Иркутской области, который является центром российской золотодобычи, около 1300 человек уже почти неделю живут без водоснабжения и отопления. Сейчас в городе наблюдается температура около 31 градуса мороза днём, а ночью столбик термометра опускался до минус 41 градуса. Авария на коммунальных сетях произошла в пятницу 30 января. Из-за перемёрзшего водопровода остановились четыре котельные. Без тепла и воды осталась почти треть города. Несмотря на предпринимаемые усилия, лопнули перемёрзшие трубы, и к утру 6 февраля без отопления и воды всё ещё остаётся около полутора сотен домов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратил внимание на эту ситуацию и отметил, что "масштабных аварий на коммунальных сетях становится всё больше, в том числе и в богатых регионах вроде Московской области" (здесь можно вспомнить недавнюю масштабную аварию в подмосковном Жуковском).

Также в настоящий момент в Смоленске устраняют большую аварию на теплотрассе, из-за которой без отопления остались около 40 тысяч человек. Приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медучреждений и 14 учебных заведений. Температура воздуха в городе составляет минус 9-11 градусов.