 

В золотодобывающей столице России 1300 человек неделю живут без отопления в тридцатиградусный мороз

 

В городе Бодайбо Иркутской области, который является центром российской золотодобычи, около 1300 человек уже почти неделю живут без водоснабжения и отопления. Сейчас в городе наблюдается температура около 31 градуса мороза днём, а ночью столбик термометра опускался до минус 41 градуса. Авария на коммунальных сетях произошла в пятницу 30 января. Из-за перемёрзшего водопровода остановились четыре котельные. Без тепла и воды осталась почти треть города. Несмотря на предпринимаемые усилия, лопнули перемёрзшие трубы, и к утру 6 февраля без отопления и воды всё ещё остаётся около полутора сотен домов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратил внимание на эту ситуацию и отметил, что "масштабных аварий на коммунальных сетях становится всё больше, в том числе и в богатых регионах вроде Московской области" (здесь можно вспомнить недавнюю масштабную аварию в подмосковном Жуковском). 

 

Также в настоящий момент в Смоленске устраняют большую аварию на теплотрассе, из-за которой без отопления остались около 40 тысяч человек. Приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медучреждений и 14 учебных заведений. Температура воздуха в городе составляет минус 9-11 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Липецке остаются без тепла 42 из 282 многоквартирных домов, отключавшихся накануне, в Новомосковске -- 372
» В Подмосковье продолжаются проблемы с отоплением жилых домов, выяснилось, что потребуются "миллиарды рублей"
» Бастрыкин поручил проверить многочисленные перебои со светом и теплом в Подмосковье
» В Москве потеплеет и не будет осадков
» Чубайс сдержал обещание: в Москве начались первые отключения
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Москве и Курске арестованы госслужащие за причинение миллиардных убытков

  • 17:35
  • 0

Глава МИД РФ прокомментировал попытку убийства российского генерала и её влияние на ход переговоров

  • 15:27
  • 271

В золотодобывающей столице России 1300 человек неделю живут без отопления в тридцатиградусный мороз

  • 14:56
  • 309

Почти треть населения РФ имеет незакрытые кредиты, глава "Справедливой России" призвал обложить банки налогом на сверхприбыль

  • 14:25
  • 335

Минфин США рассказал, как спровоцировал протесты в Иране; госдолг США превысил $38,6 трлн

  • 13:49
  • 293

Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

  • 12:51
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram