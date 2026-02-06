 

В Москве и Курске арестованы госслужащие за причинение миллиардных убытков

 

В Москве суд арестовал бывшего главу специализированной организаций Минобороны России «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова. Его подозревают в организации мошеннической схемы, которая нанесла ущерб государству на более чем миллиард рублей при обслуживании жилищного фонда Минобороны России. По версии следствия, с 2021 по 2024 год группа должностных лиц из «Росжилкомплекса» и профильного департамента военного ведомства, обманывая наблюдательный совет, заключала однотипные договоры на эксплуатацию и обслуживание армейского жилья по искусственно завышенным тарифам.  

В Курске арестовали экс-губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. По данным следствия, Смирнов совместно с Дедовым получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям ООО «СТРОЙТЕХНОГРУПП» и ООО «ЕВРОКЛИМАТ 2000». Также они получили восемь миллионов рублей за содействие аффилированной бывшему депутату Курской области Васильеву ООО «КТК СЕРВИС», с которой был заключен контракт на строительство фортификационных сооружений на территории области на сумму свыше 192 миллионов рублей. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей

 

В Москве раскрыта преступная группа из семи человек, в том числе пять сотрудников полиции, среди которых пять сотрудников органов внутренних дел, в том числе начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции. По данным следствия, с января 2023 года по октябрь 2025 года "фигуранты, действуя на территории Юго-Западного административного округа столицы, за денежное вознаграждение в обход действующего законодательства организовали нелегальную миграцию свыше 2000 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории нашей страны, путём предоставления им фиктивных учебных виз".

"Также соучастники с февраля по июль 2025 года провели мероприятия по исключению из реестра контролируемых лиц не менее 1500 иностранных граждан. Впоследствии обвиняемые изготовили им фиктивные документы, содержащие ложные сведения о принимающей стороне, а затем внесли их в базу данных, тем самым легализовав их пребывание".

Кроме того, по данным СКР, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи паспорта гражданина РФ.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Силовикам, которые борются с ковидом, выделят 6,4 млрд рублей
» Минобороны проведет реорганизацию ОАО "Оборонсервис"
» Министр обороны Сердюков отправлен в отставку
» Бывший глава ФСИН осужден на 8 лет колонии
» Министерство обороны России судится с чеченцами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Москве и Курске арестованы госслужащие за причинение миллиардных убытков

  • 17:35
  • 0

Глава МИД РФ прокомментировал попытку убийства российского генерала и её влияние на ход переговоров

  • 15:27
  • 271

В золотодобывающей столице России 1300 человек неделю живут без отопления в тридцатиградусный мороз

  • 14:56
  • 309

Почти треть населения РФ имеет незакрытые кредиты, глава "Справедливой России" призвал обложить банки налогом на сверхприбыль

  • 14:25
  • 335

Минфин США рассказал, как спровоцировал протесты в Иране; госдолг США превысил $38,6 трлн

  • 13:49
  • 293

Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

  • 12:51
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram