В Москве и Курске арестованы госслужащие за причинение миллиардных убытков

В Москве суд арестовал бывшего главу специализированной организаций Минобороны России «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова. Его подозревают в организации мошеннической схемы, которая нанесла ущерб государству на более чем миллиард рублей при обслуживании жилищного фонда Минобороны России. По версии следствия, с 2021 по 2024 год группа должностных лиц из «Росжилкомплекса» и профильного департамента военного ведомства, обманывая наблюдательный совет, заключала однотипные договоры на эксплуатацию и обслуживание армейского жилья по искусственно завышенным тарифам.

В Курске арестовали экс-губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. По данным следствия, Смирнов совместно с Дедовым получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям ООО «СТРОЙТЕХНОГРУПП» и ООО «ЕВРОКЛИМАТ 2000». Также они получили восемь миллионов рублей за содействие аффилированной бывшему депутату Курской области Васильеву ООО «КТК СЕРВИС», с которой был заключен контракт на строительство фортификационных сооружений на территории области на сумму свыше 192 миллионов рублей. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей.

В Москве раскрыта преступная группа из семи человек, в том числе пять сотрудников полиции, среди которых пять сотрудников органов внутренних дел, в том числе начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции. По данным следствия, с января 2023 года по октябрь 2025 года "фигуранты, действуя на территории Юго-Западного административного округа столицы, за денежное вознаграждение в обход действующего законодательства организовали нелегальную миграцию свыше 2000 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории нашей страны, путём предоставления им фиктивных учебных виз".

"Также соучастники с февраля по июль 2025 года провели мероприятия по исключению из реестра контролируемых лиц не менее 1500 иностранных граждан. Впоследствии обвиняемые изготовили им фиктивные документы, содержащие ложные сведения о принимающей стороне, а затем внесли их в базу данных, тем самым легализовав их пребывание".

Кроме того, по данным СКР, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи паспорта гражданина РФ.







