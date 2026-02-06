 

Глава МИД РФ прокомментировал попытку убийства российского генерала и её влияние на ход переговоров

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, но прогнозов о влиянии этого покушения на ход переговоров по украинскому урегулированию делать не будет ("это не моя функция, это будет решать руководство нашей страны"); при этом Лавров добавил, что этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность Киева на срыв переговоров.

Генерала пытались убить утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе, он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев является первым заместителем начальника ГРУ Игоря Костюкова, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби.

Кроме того, Лавров прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пообещавшего в Верховной раде, что войска НАТО будут введены на Украину сразу после заключения мирного соглашения. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, заявление Рютте противоречит тем коллективным гарантиями безопасности, которые были согласованы Россией и Украиной ещё в апреле 2022 года, когда это было по-честному. А слова генсека НАТО означают, что готовится интервенция. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сергей Лавров, возможно, вернётся в Лозанну...
» Укрепление "Русского мира" станет приоритетной работой для российского МИДа
» Черномырдин бодр, полон сил
» Лавров: не нужно подстрекать Украину
» Лавров — Пауэллу: Реформа является внутренним делом нашей страны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Москве и Курске арестованы госслужащие за причинение миллиардных убытков

  • 17:35
  • 0

Глава МИД РФ прокомментировал попытку убийства российского генерала и её влияние на ход переговоров

  • 15:27
  • 271

В золотодобывающей столице России 1300 человек неделю живут без отопления в тридцатиградусный мороз

  • 14:56
  • 309

Почти треть населения РФ имеет незакрытые кредиты, глава "Справедливой России" призвал обложить банки налогом на сверхприбыль

  • 14:25
  • 335

Минфин США рассказал, как спровоцировал протесты в Иране; госдолг США превысил $38,6 трлн

  • 13:49
  • 293

Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

  • 12:51
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram