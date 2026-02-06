Глава МИД РФ прокомментировал попытку убийства российского генерала и её влияние на ход переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, но прогнозов о влиянии этого покушения на ход переговоров по украинскому урегулированию делать не будет ("это не моя функция, это будет решать руководство нашей страны"); при этом Лавров добавил, что этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность Киева на срыв переговоров.

Генерала пытались убить утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе, он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев является первым заместителем начальника ГРУ Игоря Костюкова, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби.



Кроме того, Лавров прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пообещавшего в Верховной раде, что войска НАТО будут введены на Украину сразу после заключения мирного соглашения. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, заявление Рютте противоречит тем коллективным гарантиями безопасности, которые были согласованы Россией и Украиной ещё в апреле 2022 года, когда это было по-честному. А слова генсека НАТО означают, что готовится интервенция.



