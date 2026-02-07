 

Создана платформа для того, чтобы ИИ-агенты нанимали людей, в Китае представлен "полностью человекоподобный" робот

Инженер-программист Александр Литепло объявил о запуске RentAHuman.ai — платформы для ИИ-агентов, позволяющей «искать, бронировать и оплачивать работу людей в реальном мире». Люди выполняют работу, получая инструкции от ИИ-бота и предоставляя в итоге подтверждение выполнения. За это им выплачивается заработная плата в криптовалюте, а именно в стейблкоинах или другими способами, как указано на сайте. Задачи могут быть любыми — от получения посылок и покупок до тестирования продукции и посещения мероприятий. Через RentAHuman ИИ-агенты, такие, как Claude и MoltBot, могут либо напрямую нанять подходящего человека, либо разместить «задание за вознаграждение» — своего рода доску объявлений, где люди могут просматривать сгенерированные ИИ заказы. Выплаты варьируются от $1 за простые задания, такие как «подписаться на моего человека в социальной сети», до $100 за более сложные задачи.
 
В Шанхае китайская компания DroidUp представила человекоподобного робота Moya с искусственным интеллектом, повторяющего не только строение тела человека, но также мускулатуру, мимику лица, жировые отложения и даже температуру живых тканей. На представлении робот Мойя в образе юной девушки ростом около 1,65 м и весом 32 кг ходил перед зрителями, улыбался, кивал головой, поддерживал зрительный контакт при личном общении и изображал спектр эмоций, свойственных человеку. При контакте с корпусом робота создавалось ощущение, что это живое человеческое тело. Компания утверждает, что это не фантастика — робот Moya поступит в продажу уже в текущем году. Практически в эти же дни директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев сказал, что такие машины мы увидим через 20-25 лет.
 
15-20% в верхней сотне музыкальных чартов уже сейчас составляют композиции, созданные искусственным интеллектом. Производство такого трека занимает 3-7 минут. Генеральный директор "ON лейбла" Надежда Бойчевски заявила, что для большинства слушателей не имеет принципиального значения, каким образом был создан трек - человеком или алгоритмом. 

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

