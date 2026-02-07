Инженер-программист Александр Литепло объявил о запуске RentAHuman.ai — платформы для ИИ-агентов, позволяющей «искать, бронировать и оплачивать работу людей в реальном мире».

Люди выполняют работу, получая инструкции от ИИ-бота и предоставляя в итоге подтверждение выполнения. За это им выплачивается заработная плата в криптовалюте, а именно в стейблкоинах или другими способами, как указано на сайте.

Задачи могут быть любыми — от получения посылок и покупок до тестирования продукции и посещения мероприятий.

Через RentAHuman ИИ-агенты, такие, как Claude и MoltBot, могут либо напрямую нанять подходящего человека, либо разместить «задание за вознаграждение» — своего рода доску объявлений, где люди могут просматривать сгенерированные ИИ заказы. Выплаты варьируются от $1 за простые задания, такие как «подписаться на моего человека в социальной сети», до $100 за более сложные задачи.