Создана платформа для того, чтобы ИИ-агенты нанимали людей, в Китае представлен "полностью человекоподобный" робот

В Шанхае китайская компания DroidUp представила человекоподобного робота
Moya с искусственным интеллектом, повторяющего не только строение тела человека, но также мускулатуру, мимику лица, жировые отложения и даже температуру живых тканей. На представлении робот Мойя в образе юной девушки ростом около 1,65 м и весом 32 кг ходил перед зрителями, улыбался, кивал головой, поддерживал зрительный контакт при личном общении и изображал спектр эмоций, свойственных человеку. При контакте с корпусом робота создавалось ощущение, что это живое человеческое тело. Компания утверждает, что это не фантастика — робот Moya поступит в продажу уже в текущем году. Практически в эти же дни директор Института интеллектуальной
робототехники Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев сказал
, что такие машины мы увидим через 20-25 лет.