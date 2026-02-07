 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Запорожской, Ростовской областях

В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, мужчина погиб, женщина в крайне тяжёлом состоянии. Ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в селе Погромец. В результате ракетного обстрела Белгорода из американской РСЗО "Хаймарс" ранены два человека на одном из инфраструктурных объектов. Помимо объектов инфраструктуры, повреждены частные дома, МКД, коммерческие объекты. Осколками посечены 38 автомобилей. В Белгороде и ряде округов области отключения энергоснабжения, также местами нарушено водоснабжение
В Курской области дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района, начался пожар, погиб 27-летний мужчина, который находился в гараже. Ещё трое ранены: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина, тринадцатилетняя девочка.
В Тверской области украинцы атаковали Редкинский опытный завод, начался пожар. Предприятие в том числе производит продукцию для
авиационной и космической промышленности. Жители сообщают, что рядом с атакованным заводом ощущается химический запах.
Операторы украинских дронов намеренно охотятся за автомобилями сотрудников районных электросетей в Запорожской области, рассказал первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко. В Михайловке во дворе своего дома ранена мирная жительница. В селе Бурчак в результате атаки украинского БПЛА на частный дом погибла женщина 1961 г.р. 
В больнице умерла девятнадцатилетняя жительница Батайска Ростовской области, тяжело раненая при украинской атаке 18 декабря прошлого года.
