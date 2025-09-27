ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгороде и Курской области.

В селе Мокрушино Беловского района Курской области украинский дрон совершил атаку вблизи частного дома, ранен
шестидесятитрёхлетний мужчина.
Белгород подвергся ракетному обстрелу, повреждены
многоквартирный дом, коммерческий объект, десять автомобилей, ранены
три человека, в том числе несовершеннолетний.
В Брянской области дроном ВСУ повреждён
многоквартирный дом в городе Стародуб.
В Волгограде беспилотники повредили
торговые объекты.
В Чувашии беспилотник ударил по нефтеперекачивающей станции, её работа остановлена
.