 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгороде и Курской области.

В селе Мокрушино Беловского района Курской области украинский дрон совершил атаку вблизи частного дома, ранен шестидесятитрёхлетний мужчина. 
Белгород подвергся ракетному обстрелу, повреждены многоквартирный дом, коммерческий объект, десять автомобилей, ранены три человека, в том числе несовершеннолетний.
В Брянской области дроном ВСУ повреждён многоквартирный дом в городе Стародуб.
В Волгограде беспилотники повредили торговые объекты.
В Чувашии беспилотник ударил по нефтеперекачивающей станции, её работа остановлена.
