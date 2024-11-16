Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР

Мужчина погиб
в результате обстрела села Великие Копани Херсонской области со стороны украинских военных, ещё один мирный житель ранен в Новой Каховке.
Мирный житель ранен
в результате украинского обстрела сельского медпункта в Верхней Кринице в Запорожской области.
Также ВСУ атаковали с помощью дрона сельскохозяйственный трактор, комбайн и бензовоз в Меловатке (ЛНР), тяжело ранен
механизатор, он в коме.
В Белгородской области атакованы Шебекино и Грузское, в Шебекине повреждены
три производственных здания.