 

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР

Мужчина погиб в результате обстрела села Великие Копани Херсонской области со стороны украинских военных, ещё один мирный житель ранен в Новой Каховке. 
Мирный житель ранен в результате украинского обстрела сельского медпункта в Верхней Кринице в Запорожской области.
Также ВСУ атаковали с помощью дрона сельскохозяйственный трактор, комбайн и бензовоз в Меловатке (ЛНР), тяжело ранен механизатор, он в коме. 
В Белгородской области атакованы Шебекино и Грузское, в Шебекине повреждены три производственных здания.
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