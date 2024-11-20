 

Описано влияние искусственного интеллекта на человеческий мозг, в Швейцарии голограмма Христа начала выслушивать исповеди

 

Согласно результатам исследования, опубликованного в американском журнале The Quarterly Review of Biology ("Ежеквартальный биологический обзор", рецензируемый научный журнал, издаётся с 1926 года), технологии ИИ могут воздействовать на человеческие характеристики через изменение социальной динамики, репродуктивного поведения и когнитивных процессов. 

Полученные данные показывают, что взаимодействие человека и ИИ всё больше напоминает человеческие социальные отношения. Это особенно проявляется в области виртуального общения, знакомств и социальных связей. Влияние ИИ на такие аспекты, как построение близости, конкуренция за партнера и взаимодействие в системе правосудия, может изменять эволюционные тенденции.

Среди возможных прогнозов исследователи выделяют ускорение трендов в сторону уменьшения размеров мозга, изменения концентрации внимания, адаптацию типов личности и влияние на расстройства настроения. Предполагается, что изменения в социальной динамике, вызванные ИИ, могут затронуть эволюцию поведения и взаимодействия между людьми.

 

В Люцерне (Швейцария) исповеди прихожан теперь принимает голограмма Иисуса Христа. Искусственный интеллект не только исповедует прихожан, но и даёт им советы. 

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