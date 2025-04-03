Битва демагогий

Если много говорить, смысл можно утопить. А публику усыпить и держать в узде под надёжным клапаном цензуры. Этот рецепт работает при любом виде тоталитаризма, с поправкой на новые технологии.

«В этом и есть красота демократии. Иногда мы действуем медленно. Мы много говорим, я знаю. Но это тоже демократия. Демократия это постоянная работа. Никогда нельзя быть уверенным в результате. Главное - знать, как её защищать»(с)

Угадать автора цитаты не трудно, достаточно заслушать её продолжение: «Наша позиция такова, что мы можем работать с любым демократическим правительством, которое хочет работать с нами. Посмотрим на результаты выборов. Если события примут сложный оборот, - я говорю о Венгрии и Польше, - у нас есть механизмы воздействия»(с)

Эта историческая речь, подарившая миру новый эвфемизм – «механизмы воздействия»,- была произнесена Урсулой фон дер Ляйен перед студентами Принстонского университета, 22 сентября 2022 г.

Запомните эту дату и вспомните контекст. Только что прошедшие парламентские выборы в Швеции обнажили опасную близость «крайне правой» партии «Шведские демократы» к завоеванию реальной власти в этой доселе безупречно политкорректной стране. Предстоящие выборы в Италии ещё внушают самые серьёзные опасения, что Джорджия Мелони всё-таки пробьёт эшелонированную защиту демократического словоблудия и нанесёт ущерб oснoвным принципам Евросоюза. Не в меру католической Польше уже поставили на вид и пояснили угрозу лишения содержания. А в меру ксенофобскую Венгрию, отказавшуюся привечать и кормить неподьёмное количество мигрантов уже наказали «бюджетным механизмом», заморозив предназначенные ей 7,5 миллиардов евро, по официально озвученной причине – «проблемы с коррупцией».

И это отнюдь не фельетон. Фельетон вас ждёт впереди.

Впереди - стремительно кренящаяся к право-консервативному полюсу Европа (и не она одна), неудачные потуги укрепить оголтелой русофобией распадающихся на глазах союзников, отчаянные попытки удержать старых кандидатов и привлечь новых на заплыв уже накренившегося «титаника» под голубым флагом с щепоткой жёлтых звёздочек.

Впереди - возвращение Трампа и разоблачения Дж. Ди Венса. Оторопь. Рыдания. Проклятия. Призывы. Угрозы. Покушение на премьер-министра Словакии. Попытка переворота в Грузии. Срочная подтасовка выборов в Молдавии. Аннулирование результатов и устранение кандидата в президенты Румынии. Наконец, устранение кандидата в президенты Франции, с показательной поркой, наглядно поясняющей, кто здесь власть и какими «механизмами воздействия» она владеет.

События «приняли сложный оборот» и «пожелавшие работать с нами» правительства встречают заслуженнoe поощрение. Например, Молдавия - успела одуматься, пересчитать необходимые результаты в чью надо пользу и теперь получает приз в 1,9 миллиардов евро, за расторопность и мужество, на поддержку менталитетов в нужном русле. Хоть Молдавия и не член Евросоюза, зато, пусть членам стыдно и неповадно будет. Bсе не желающие «работать с нами» будут устранены «механизмами воздействия», во имя защиты демократии.

На защиту демократии, скромно и оперативно, бросили самые мощные её силы. Про создание специальной комиссии под кодовым названием «Европейский щит демократии» не сразу узнали даже все евро-депутаты, а центральная пресса и вовсе отмолчалась.

А между тем, соответствующий циркуляр датируется аж 13 декабря 2024 г. Самый разгар событий во всех кардинальных точках. Бушуют страсти, фейки и истерики. Трамп и Вэнс кидают в пекло одно разоблачение за другим. Те, кто не в обмороках, отчаянно распространяют или отчаянно защищаются. Зеленский буквально испепеляет небеса своим карбоновым следом, спешa туда-сюда, над континентами и их руководителями. Там ему кладут по шее, кидают в панамку и тычут носом. Здесь - хлопают по плечам, прижимают к груди и обещают место в «Википедии».

Макрон витает в облаках, наперегонки с Зеленским, из Парижа в Брюссель, из Брюсселя в Лондон, далее - по союзникам. Куда и какую армию посылать совершенно непонятно. Понятно, что напрочь забыты и Новая Каледония, где всё теперь просто обязано либо рассосаться само собой, либо укатиться в тартарары, без парижских вливаний, и Африка, которая и хрен с ней, не очень-то и хотелось. Закипают уже не только «трудные пригороды», но и центральные улицы столицы, откуда вяло вычищают поселения нелегальных мигрантов, чтобы через пару дней снова вяло вычищать всё тех же, плюс новые пополнения, чуть далее, по набережной.

Полиция опускает руки, юстиция точит топоры. Точь в точь, по едкому, но меткому замечанию одного из классических французских революционеров, тоже сложившeго голову на плахе: «Неумелые тираны пользуются штыками. Умелые – законом» (Камиль Демулен).

Штыки Евросоюз с его Уруслой пока обещают Украине. Для внутренней оппозиции ещё пробуется закон.

Главой программы «Евро-щит за демократию», безо всякого голосования, назначается известная ставленница Соросовских институтов, Натали Луазо. Многостраничное приложение к циркуляру, определяющему суть этой комиссии, скрупулёзно перечисляет все возможные опасности, грозящие евро-демокрaтии, с которыми комиссия призвана бороться. Как то, c «информационными кампаниями и стратегической коммуникацией враждебно настроенных к Евросоюзу стран (*конкретные страны не указаны), включая индивидумов и национальныe организации самого Евросоюза, которые вредят целям Евросоюза и создаются, чтобы влиять на общественное мнение Евросоюза».

Во всеобщей суматохе, ни одно центральное СМИ не оповещает о создании этой комиссии, не анализирует смысл всей операции и не поясняет евро-населению, что, конкретно, всё происходящее означает. Только несколько евро-депутатов от французских право-консервативных партий (например, Виржини Жорон, «Патриоты») пытаются забить тревогу, привлекая всеобщее внимание хотя бы к факту не выборности, но безапелляционного назначения ставленницы Сороса, мадам Луазо, главой комиссии по новой и всеобщей цензуре. Пока остальные в буквальном смысле всеми силами и со всем азартом пытаются «забить козла». Козла отпущения - Трампа, из-за которого вышел такой конфуз и сыр-бор, что даже Путин удивился и обрадовался. Что, само собой, непозволительно, с точки зрения принципов Евросоюза.

Смысл «Евро-щита за демократию» становится яснее, после скандального закрытия одного из самых рейтинговыx французских телеканалов («C 8»), где на одну из программ, один из ведущих смел приглашать спикеров всех бортов и всем давал право голоса, включая категорически не рукопожатных, не политкорректных, а главное – «людей из народа», которого, ясен пень, вообще можно допускать к урнам, только после проверки нужной графы в избирательном бюллетене и которому необходимо постоянно напоминать, в чём правда и счастье, бро.

Прошу хорошо осмыслить и запомнить важные детали: в евро-демократической стране, из-за одного ведущего закрыли весь канал, запретив работать более 400 профессионалам. И всё это, несмотря и не глядя на мощную кампанию возмущения и поддержки почти всех видимых миру и глазу коллег, общественных деятелей и населения, голосующего сногсшибателмьным рейтингом каналу, - за ожидаемым исключением макронистов и леваков г-на Меланшона. Сам г-н Макрон уклонился от прямого ответа о его причастности к «защите» подобной демократии, а только ещё активнее зачеркал карбоновым следом небеса, в поисках «добровольных союзников», которые согласились бы рискнуть продолжить помогать Украине, пока в их собственных странах, да помжет им Бог. Или Аллах.

Поэтому, когда «умелые тираны» воспользовались законом и его исполнителями, для устранения основной реальной опасности президенству Макрона, в лице Марин Ле Пен и устроили показательный процесс на развалинax открытой демагогии, по-настоящему удивились только те, кто до сих пор предпочитал не знать, не видеть, не скорбеть. Наблюдательные и посвящённые не удивились, но приготовились. Потому что правильно считали между строк: они следующие.

А вот возмутились все. И настолько массово, что вся судейская рать, с которой во Франции можно писать картины троцкистского реваншизма, напряглась, сплотилась и возопила о необходимости предоставления ей полицейской защиты от злого и глупого народа, требующего справедливости и баланса при наказаниях.

Потому что, в стране, где за попытку убийства в целях ограбления можно получить штраф в 130 евро, без единого дня тюремного заключения; за массовое изнасилование - 15 дней общественно полезных работ, являться на которые не обязательно; за нападение с топором на школьников - лекцию «о правилах цивильности и уважения к согражданам», а за нелегальное нахождение на территории - вежливое предписание её покинуть, без последующего за предписанием контроля; где судебный профсоюз магистратов, на более чем 2/3 состоящий из убеждённых троцкистов, заочно считающих жертву виновной в искушении преступника, а преступника - жертвой несовершенного капиталистического общества и потому, достойным всяческого снисхождения, тогда как «полиция убивает» и потому не так страшно убивать полицию, как непростительно оказаться на «неправильной» стороне идеологии, - говорить о демократии и равенстве для всех - это и есть та «постоянная работа», о которой вещала Урсула фон дер Ляйен в Принстоне, в 2022 году.

А перечень вышеупомянутых событий - те самые «механизмы воздействия» в рамках евро-щита в их, Урсулы и демократии, защиту. Иными словами, демагогия, крякающая, как демократия и демагогия, крякающая, как правосудие - в сумме дают тоталитарную систему, готовую биться со всеми несогласными, всеми подручными механизмами воздействия, вплоть до полного смещения смыслов и полного отсустствия стыда.

Проглотите и распишитесь. Только переваривайте скорее: дальше будет ещё большими кусками и жёстче глотать.

События «принимают всё более сложный оборот»: Венгрия выходит из юрисдикции Международного уголовного суда и её премьер рискует в ближайшее время лишиться не только права голоса, как это уже предлагалось на евро-заседаниях одной зарвавшейся макронисткой (депутатом Валери Эйе), но и попасть под гораздо более серьёзные санкции, дабы предотвратить прецедент дурного, всё более заразительного примера. Дурные примеры «вредят целям Евросоюза и создаются, чтобы влиять на общественное мнение Евросоюза». Поэтому, ещё и ещё раз, Урсулы вам в ленту, чтоб не забывали: «Никогда нельзя быть уверенным в результате. Главное - знать, как её (демократию) защищать…»

Согласно старинной революционной практике, общественное мнение Евросоюза, пока ещё усмиряют видимостью законов. Страшно сказать, сколько осталось их, ещё сомневающихся, что далее, при необходимости, в ход пойдут штыки...

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