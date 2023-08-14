"Голдман Сакс" прогнозирует, что "искусственный интеллект" уничтожит 300 млн рабочих мест по всему миру

Согласно результатам исследования аналитиков инвестиционного банка "Голдман Сакс" в среднесрочной перспективе технологии "искусственного интеллекта" приведут к исчезновению более 300 миллионов рабочих мест по всему миру (в США -- не менее 12 млн).

Ранее сотрудники Института политики в области искусственного интеллекта выяснили, что большинство американцев опасаются, что развитие ИИ может привести к катастрофе: 82% выразили недоверие компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, 56% призвали контролировать подобные технологии на федеральном уровне, 76% опрошенных заявили об опасениях по поводу угрозы существованию человечества от машин на базе ИИ.