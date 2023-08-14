 

"Голдман Сакс" прогнозирует, что "искусственный интеллект" уничтожит 300 млн рабочих мест по всему миру

Согласно результатам исследования аналитиков инвестиционного банка "Голдман Сакс" в среднесрочной перспективе технологии "искусственного интеллекта" приведут к исчезновению более 300 миллионов рабочих мест по всему миру (в США -- не менее 12 млн).
Ранее сотрудники Института политики в области искусственного интеллекта выяснили, что большинство американцев опасаются, что развитие ИИ может привести к катастрофе: 82% выразили недоверие компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, 56% призвали контролировать подобные технологии на федеральном уровне, 76% опрошенных заявили об опасениях по поводу угрозы существованию человечества от машин на базе ИИ.
 
Уже сейчас отмечается, что технологии "искусственного интеллекта" могут повлиять на выборы. Сгенерированные нейросетями поддельные видеоролики, на которых люди говорят то, чего никогда не говорили, или делают то, чего никогда не делали, представляют собой угрозу демократии в США и других странах. К примеру, "ужасающе реалистичными" названы созданные нейросетью "фотографии" ареста экс-президента США Дональда Трампа, на которых видно, как полицейские ловят убегающего политика, а затем тащат его из здания.
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