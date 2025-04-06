 

Правовое государство как инструмент подавления народов

Франция разделилась на два лагеря: одни возмущаются анти-демократическим устранением Марин ле Пен, которая имела все шансы победить на будущих выборах, другие возражают, что все правильно, «мы же в правовом государстве»!


На самом деле немало специалистов по праву считают*, что пришло время развенчать миф о правовом государстве как оплоте демократии.


Все мы привыкли думать (ибо нам бесконечно это повторяют), что правовое государство – это наилучшая и наиморальнейшая организация общества, что отступить от его принципов означает немедленно подпасть под произвол власти, тиранию и даже фашизм.


Однако примеры последних десятилетий – а их огромное количество – показывают, что «правовое государство» совсем не защищает от несправедливости, от этнической преступности, от административного произвола и т.д.


Уже давно возникло ощущение двойных стандартов, а у многих даже стойкое убеждение в том, что «правовое государство» небеспристрастно, что оно защищает одних - некую неприкасаемую касту, - а «простым людям» справедливости лучше не ждать.


Что ж, рассмотрим проблему насколько можно объективно.


«Правовое государство», введенное на Западе с 70-х годов, и принципы которого стали абсолютно непререкаемы с 2000-х, определяется какгосударство, вся деятельность которого подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека.


Казалось бы, все правильно. Но почему же эти замечательные принципы не защищают простого человека? Почему, вопреки воле народа, насаждается Великое Замещение? Почему свирепствует ювенальная юстиция? Почему в западных школах преподают секс (иначе не скажешь), без права родителей отказаться от этих уроков? Почему законодательно уничтожают фермерское производство (carbonfarming)? И т.д., далее можно перечислять бесконечно: тут и попытки запрета передвижения на старых автомобилях, тут и новые правила, по которым вы не имеете права сдавать свое жилье (а в скором времени не сможете даже продать), тут и введение абсурдных «санитарных» мер, ограничивающих элементарные человеческие свободы, тут и насаждение идеологии воукизма в умах молодёжи и прочих разрушительных тенденций.


Все это безумие продвигается государством, и все эти абсурдные меры имеют «правовое основание» - вовремя принимаются нужные законы, нормативы, циркуляры, а также распоряжения локальных властей, административные предписания и т.д. Их исполнение берётся под контроль весьма жёстким образом, с разными мерами наказания. Сопротивляющимся выписываются штрафы, отменяются бонусы, затрудняется карьера, люди снимаются с должностей, вплоть до судебного преследования. Все помнят множество примеров, в особенности в период известной «пандемии», когда полиция выписывала штрафы за пикник на пляже, за отсутствие маски в супермаркете, за выгул собаки недалеко от дома, за нарушение «комендантского часа» в 19.00 тёплым субботним вечером на юге Франции!


Ещё раз: все это делалось совершенно легально, в соответствии с законами «правового государства».


Нам говорят, это же хорошо и правильно, что «правовое государство» - это верховенство права над любыми действиями в государстве.


Однако стоило бы задуматься: а кто создает это «право»? И в чьих интересах?


Нам говорят, что «правовое государство» - это синоним демократии.


Но мы же видим, что это не так.


Кстати, демократия, согласно известному определению – это власть народа, осуществляемая самим народом, и в интересах народа.


Демократия – это когда народ сам (через своих представителей)принимает те законы, которые отвечают его, народа, интересам.


А «правовое государство» - это власть судей. Левых причём. Которые могут заниматься законотворчеством и сами же интерпретировать (в какую надо сторону) эти законы.


 

Свежий пример с приговором Марин Ле Пен.


Судья Бенедикта де Пертиюс, дама ярко выраженных левых убеждений (как и абсолютное большинство французских судей), посчитала, что баллотирование Марин ле Пен на пост президента «может стать причиной беспорядков». И на этом своем убеждении вынесла ей приговор!


А то, что использование парламентских ассистентов – известная полулегальная практика, которой занимаются абсолютно все, в том числе и премьер Байру, и Меланшон, судью совсем не интересует. Её цель – убрать опасную политическую фигуру Марин ле Пен, которая имеет все шансы прийти к власти в 2027 году. При условии честных выборов, конечно же.


Это и есть «правовое государство» - всевластие судей.


Судьи, как мы видим, имеют практически неограниченную власть, они убирают одних и продвигают других, они определяют политический режим государства. Вернее, бдят, чтобы власть не перешла к правым.


Именно это произошло в 2017 году с Фийоном. Это был настоящий госпереворот по сути, об этом не раз говорил Эрик Земмур. Ведь Фийона убрали с целью привести к власти Макрона – руками судей.


Когда стало понятно, что Франсуа Фийон, католик-консерватор и русофил, со всей очевидностью станет президентом, его аккуратно и прицельно сняли прямо с президентской гонки.


Национальный Финансовый суд (созданный социалистом Олландом) срочно нашел повод для устранения политика, набиравшего самое большое количество народных голосов. При том, что «фиктивное трудоустройство» - обычная практика, этим занимаются практически все. И Ширак этим занимался, и Байру, и тот же Меланшон. И все остальные. Но «правовое государство» наказывает не всех, а только своих врагов, реальных или потенциальных. Ну, иногда может принести в жертву и маловажного левого политика (Каюзака, например), в чисто показательных целях.


Как бы то ни было, многие конституционалисты сегодня отмечают, что «правовое государство» не идёт в ногу с демократией, совсем наоборот. Усиление «правового государства» неизбежно сопровождается умалением демократии, это констатируют в том числе и левые политики и мыслители.


 

На что работает «правовое государство», на какие цели?


В Лиссабоннском договоре от 13 декабря 2007 года, который есть последнее обновление основополагающего текста Евросоюза, записано:


Статья 2. Ценности Союза.


Ценностями, на которых основан Союз, являются уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для совокупности государств-членов, которые характеризуются плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством между женщинами и мужчинами.


Кроме верховенства права, к европейским ценностям относятся: толерантность, мультикультурализм, отрицание национализма, анти-тоталитаризм, анти-милитаризм, либеральный индивидуализм, «открытые границы» и постоянное пополнение Евросоюза новыми членами.


(То есть Евроимперия планирует поглощать новые и новые территории).


Таким образом становится очевидно, что это не просто свод «принципов», это целая философия «общества без границ» (OpenSociety), в котором человек лишен своей исторической глубины, не имеет цивилизационных корней, в котором все должны затвердить назубок, что «национализм – это война» (Ф. Миттеран). Человек является лишь потребителем и производителем материальных благ, и любого европейца можно успешно заменить сомалийцем, афганцем, эритрейцем, кем угодно. Потому что, согласно этой философии, люди абсолютно взаимозаменяемы. Все права и свободы, перечисленные выше, выполняются одинаково по отношению к любому человеку, с момента его прибытия в Евросоюз.


Вот почему «права человека» не защищают европейцев, они написаны не для них. В «правах человека», на которых основывается «правовое государство», нет права европейских народов на то, чтобы оставаться хозяевами своей территории. Нет права на народный суверенитет, на право самим определять свою внутреннюю и внешнюю политику, отстаивать свои интересы – экономические, политические, цивилизационные.


Когда заговаривают о «правовом государстве», уместно вспомнить, как Макрон подавил в крови выступление Желтых жилетов. Там было более тысячи раненых, около трехсот тяжело раненных, 25 человек лишилось глаза – всё это вследствие действий полиции.


Однако среди потерпевших не было ни леваков-анархистов, бивших витрины, ни арабских ракалий, грабивших магазины. Жертвами полиции оказались обыкновенные французы, среди которых было очень много пенсионеров и женщин. Об этом свидетельствует криминолог Ксавье Рофер 


Все жалобы на необоснованное насилие полиции были отклонены, ни один полицейский не понес наказания. Кроме полицейского насилия, государство обрушило на Желтых жилетов и правовые репрессии – 10000 арестов, более трех тысяч человек были осуждены, порядка тысячи человек получили тюремный срок строгого режима.


Так власть расправилась со своим средним трудящимся классом – с помощью принципа «верховенства права» - всего лишь за манифестации.


«Правовое государство», что есть на самом деле «правительство судей» (см. одноименную книгу Э.Ламбера, 2004 г.), как показывают вышеперечисленные примеры, имеет ярко выраженный анти-национальный и анти-народный характер.


Поэтому неудивительно, что оно почти открыто преследует политиков право-консервативного крыла, с целью воспрепятствовать им прийти к власти.Классический пример – устранение Фийона и Ле Пен.


О какой демократии здесь может идти речь?


Таким образом всё, что мы видели в последнее время в Европе - отмена выборов в Румынии, устранение народного кандидата Джоржеску, подмена результатов в Молдавии, попытки свержения Вучича и посадки Додика, неудавшаяся (пока) очередная «цветная революция» в Грузии, арест главы Гагаузии и так далее (продолжение обязательно будет) – все это делается в рамках «правового государства» и «европейских ценностей».


Более того, страшная мысль: и Евромайдан, и «борьба за свободу Украины» - всё это вписано туда же, в «прекрасную европейскую мечту»! Всё, что делает Зеленский и западные правительства – делается в полном соответствии с их «правом». Как это не раз подчеркивал Бернар-Анри Леви, известный борец за «освобождение угнетённых народов», лично и многократно выступавший с зажигательными речами на Майдане.


Поэтому понятны причины, по которым Евросоюз будет и дальше поддерживать Украину и воевать с Россией.


С Россией, которая почему-то никак не может толком разобраться, зачем ей следовать вражеским юридическим принципам и внедрять у себя те же элементы западного антинародного «правового государства» - вместо настоящей демократии.

 


 

*Edouard Lambert. Le gouvernement des juges. Dalloz, 2004.

Jean-Luis Harouel. Les droits de l’homme contre le peuple. Desclée de Brouwer, 2016.

Bertrand Mathieu. Droit contre la démocratie. Dalloz, 2017.

Jean-Eric Schoettl. La démocratie au péril des prétoires. Gallimard,2022.

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