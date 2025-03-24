 

Тактические экономические процессы выгодные для США

Необходимо признать, что главной ценностью телефонных переговоров Путина иТрампаявляется ценность возвращения России как субъекта, которого нужно слушать, пусть пока в телефонную трубку, но слушать! И этот процесс, связанный с тем, что это слушание и внимание началось, актуальнее для России, чем конкретные пункты переговоров, которые будут или не будут приняты.

 

Россия поглотила такую мощную дозировку международного буллинга, расчеловечивания, клеветы, гнусных изгойных издержек, что наивысшей психотерапией и радостью для неё является то, что этот деструктивный процесс сократился. Россия постепенно начинает восприниматься в мире как уважаемый субъект. Более того, всё идёт к тому, что положение России в мире усилится и станет более солидным, чем то положение, котороеРоссия имела до СВО.

 

Трамп отметил, что Россия стала жертвойочернения и расчеловечивания. И, по видимому, Трамп рассчитываетна то, что на снятии этого очернения, можно сманипулировать. Этого не будет. Россия своими делами, а не благодаря мнению Запада и США, постепенно восстанавливает свой миротворческий и позитивный имидж, так как противостоит мировой деструктивности США, которая вызывает аллергию у множества международных субъектов. (см.фрагмент из моей научной монографии:Р. Р. Гарифуллин, Российскоесмыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ, Казань, 2025)

 

Если всё позитивно происходящее между Трампом и Путиным - это хитрый манёвр Тремпа, спланированный его концептуалистами, экспертами и аналитиками,то гегемон реально быстрее подойдёт к той черте, когда он получит достойную расплату и перестанет быть гегемоном.

 

Мир будет сейчас развиваться согласно всего двум пунктам:

 

1. Начнутся мощные торги в связи с постепенным снятием санкций США в отношении России и за каждое снятие многотысячных санкций Россия должна будет что-то положить в экономический и политический карман Трампа и США. Насколько это будет эквивалентно? Это проблема. Это будут особые торги, которых ещё не было в истории человечества.

 

2. За этими торгами будет наблюдать хитрый и мудрый Китай, вводя свои экономические пунктики и требования по отношению к России.

 

Таким образом, Россия будет в условиях китайско-американских тисков.

 

Почему Трампу выгодны не результаты предстоящих встреч с Путиным, а то, что происходит сейчас вокруг этого?


Необходимо уже признать, что шарманка звучащих политических заявлений вокруг предстоящего договорняка между Россией и США приносит уже кому-то прибыли. В эпоху постмодернизма со своими извращениями, извращается и сущностьдоговоров, и автором этих извращений будут очевидно и традиционно США.

 

Уверен, что в течении ближайших месяцев будет высокая волатильность показателей мировой экономики и котировок бирж. Шарманка политических заявлений продолжит звучать и биржевая волатильность под эту шарманку будет вытанцовывать свои прибыли. На этом спекулянты разного уровня заработают большие прибыли, а кто-то наоборот, проиграется. Выиграют те, кто владеет инсайдеровской информацией о времени и дате какого либо сильного заявления Трампа. И Трамп видимо будет предупреждать аффилировенныхк нему представителей мощной системы биржевых спекулянтов. Поэтому договорняк между Россией и США будет иметь узкую прагматическую ценность для Трампа.

 

Позднее мировой обыватель перестанет обращать внимание на эту шарманку предстоящего и состоявшегося договорняка, мотивы которого пока радуют только спекулянтов. Ведь среднестатистический мировой обыватель - не спекулянты, имеющие инсайдеровскую информацию от Трампа. Увы!

 

Уже сейчас складывается впечатление, что по-видимому, крупнейшие зарубежные мировые СМИ значительно усилили своё сотрудничество с крупнейшими спекулянтами мировых бирж, чтобы в ближайшие месяцы зарабатывать на мощной волатильности, в связи с ситуацией, связанной с договорённостями или недоговорённостями США и России.

 

Наблюдайте за информационными бредово-фейковыми зарубежными агентствами типа Вlomberg. Оно уже когда-то видимо хорошо заработало на сотрудничестве со спекулянтами бирж. Ничего из заявлений Вlomberg реально не произошло. Но подобные СМИ всё ещё низкое звено в череде предстоящих фейков, которые будут формироваться на волне ожиданий договорняка между Россией и США.

 

Насколько бредовыми заявлениями, которые стали когда-то информационной войной, увлекся сейчас Трамп? Эти манипулятивные заявления сейчас усыпляют и уменьшают бдительность России.

 

Аффилирование Трампа с крупнейшими спекулянтами бирж, это в традициях капиталистического Запада и США. Прибыли на Inside Informatiоn затмевают глаза и бред разрастается, а предстоящие политические фейковые заявления, влияющие на рынок растут лавинообразно. Контора по производству и продаже бреда работает и прибыль от неё не фейковая, а реальная. Тем более, общее экономическое критическое положение США таково, что информационная война на фейках и бреде полезна. Надеюсь, что российская власть это понимает и объективно воспринимает.


А как можно воспринимать объективно в эпоху постмодернизма? Только с позиции встречного игрока! На игру Трампа Россия должна ответить своей волевой игрой, в том числе, военно-политической. Иначе Россия не выживет. 


Будут ли американские спецслужбы проверять ответственных лиц, делающих политические заявления, на сотрудничество со спекулянтами фондовой биржи? Конечно, не будут, пока Трамп у власти. Таковы традиции смены власти в США. И эти спецслужбы США сами, видимо, подсядут на этот бизнес с фейками и информационную шарманку процессов вокруг договорняка между Россией и США. Мировому неаффилированному к Трампу игроку-обывателю и лоху остаётся только наблюдать, так как он не владеет Inside Informatiоn. У него нет папы, который скажет сыну, дескать, прикупи на бирже сегодня что-нибудь, так как завтра я сделаю фейковое заявление и цены подскочат и ты продашь купленное задорого. У Трампа эти возможности есть. Аффилированность власти на Западе с крупными игроками бирж - мутная тема!

Обратите внимание на то, как сначала нагнетается политическая напряжённость, а потом, эта напряжённость спадает. И эта фейковая шарманка исторически уже работает давно. Представители бирж, аффилированные к власти США уже подсели на эту злачную и фейковую тему. И Трамп эти традиции сейчас усиливает в масштабах, которых не было ещё в истории мировой экономики. Ведь предстоят мощные торги, связанные с прекращением многотысячных санкций введённых США против России.

 

Манипулятивно-информационные пробросы Трампа будут частыми. Адресованы эти подбадривающие пробросы будут для инвесторов, планирующих очередные финансовые вливания. Ведь ожидания события, даже если оно не состоится, и всё, что вокруг него крутится часто кормят игроков фондовых бирж, аффилированных к тем, кто организует эти информационные пробросы. (см. фрагмент из моей научной монографии: Р. Р. Гарифуллин, Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ, Казань, 2025)

 

 

 

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