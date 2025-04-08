Два подростка ранены
при атаке беспилотника ВСУ на село Борки Валуйского округа Белгородской области. Также сообщается о двух раненых
бойцах подразделения "Орлан".
В результате сброса взрывчатки на автомобиль погиб
мирный житель в Горловке, также ещё один ранен
в жилом массиве. Затем поступило сообщение о тяжёлом ранении
директора Горловского лесхоза, когда беспилотник сбросил боеприпас на его служебную машину.
Женщина погибла
в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Троицком муниципальном округе ЛНР.
В Курской области ВСУ используют для гражданских автомобилей магнитные мины
натовского производства, они магнитятся к проезжающим автомобилям. Территория Курской области, освобождённая от ВСУ, "очень густо заминирована"
, после первого прохода сапёров остаётся до 40% нераспознанных боеприпасов, поэтому работу приходится повторять, а иногда и проходить в третий раз.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил
существование с 2022 года секретного штаба в германском Висбадене, где западные страны помогают Киеву разрабатывать военные операции против России и "обеспечивать их всем необходимым для реализации".