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Два подростка ранены при атаке беспилотника ВСУ на село Борки Валуйского округа Белгородской области. Также сообщается о двух раненых бойцах подразделения "Орлан".
В результате сброса взрывчатки на автомобиль погиб мирный житель в Горловке, также ещё один ранен в жилом массиве. Затем поступило сообщение о тяжёлом ранении директора Горловского лесхоза, когда беспилотник сбросил боеприпас на его служебную машину.
Женщина погибла в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Троицком муниципальном округе ЛНР.
В Курской области ВСУ используют для гражданских автомобилей магнитные мины натовского производства, они магнитятся к проезжающим автомобилям. Территория Курской области, освобождённая от ВСУ, "очень густо заминирована", после первого прохода сапёров остаётся до 40% нераспознанных боеприпасов, поэтому работу приходится повторять, а иногда и проходить в третий раз.
 
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил существование с 2022 года секретного штаба в германском Висбадене, где западные страны помогают Киеву разрабатывать военные операции против России и "обеспечивать их всем необходимым для реализации".
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