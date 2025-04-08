Третьяковская галерея покажет "первую выставку совместного творчества человека и нейросетей"; в РФ появится "цифровой имам"

В Москве "Яндекс" и Третьяковская галерея на Крымском валу откроют выставку "Человек и нейросети: кто кого создаёт?". Сообщается, что на ней "впервые будут представлены работы, созданные в результате совместного творчества современных художников, разработчиков "Яндекса" и нейросетей".
В Барнауле житель пожаловался на созданный (очевидно) искусственным интеллектом плакат с шестипалым солдатом, вывешенный на здании министерства образования и науки Алтайского края ко Дню Победы. «На баннере не солдаты РККА (кстати, кто не в курсе, именно так называлась Советская Армия до 1946 года — Рабоче-крестьянская Красная Армия), а некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками», — отметил горожанин. Власти ситуацию пока никак не комментировали.
Духовное управление мусульман (ДУМ) Башкирии запустит функцию "цифрового имама". Специальный бот с помощью искусственного интеллекта будет отвечать на вопросы пользователей, сообщил муфтий республики Айнур Биргалин. По его словам, новую функцию планируется запустить в течение ближайших двух месяцев. "Мы искусственный интеллект обучим, загрузим туда все канонические правила, исламское право. <...> Он будет выдавать ответы", - сказал Биргалин. По его словам, вопросы часто бывают похожими, и "зачем на них каждый раз человек должен отвечать и менять шаблоны, исходя из каких-то маленьких нюансов заданного вопроса. Искусственный интеллект, "цифровой имам", так называемый, каждому человеку персонализировано выдавал бы правильные ответы".