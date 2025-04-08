69% россиян не скучают по ушедшим из России западным компаниям
- 08.04.2025, 11:41,
- Новости
- 126
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
По данным
"Левада-центра" (признан Минюстом РФ иностранным агентом), 69% россиян не выражают сожалений ни об одной ушедшей из России заграничной компании. Сколько-то заметные сожаления вызвал только уход "Икеи" (по ней скучают 6%). Все остальные сожаления (в основном по маркам автомобилей и спортивной одежды) колеблются на уровне 1-2%.
Однако несмотря на это 19% опрошенных считают, что ушедшие компании следует пускать обратно в Россию без ограничений. 54% думают, что к возвращению ушедших следует подходить с большим разбором, и 24% считают, что их вообще не надо пускать назад.