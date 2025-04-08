 

69% россиян не скучают по ушедшим из России западным компаниям

По данным "Левада-центра" (признан Минюстом РФ иностранным агентом), 69% россиян не выражают сожалений ни об одной ушедшей из России заграничной компании. Сколько-то заметные сожаления вызвал только уход "Икеи" (по ней скучают 6%). Все остальные сожаления (в основном по маркам автомобилей и спортивной одежды) колеблются на уровне 1-2%.
Однако несмотря на это 19% опрошенных считают, что ушедшие компании следует пускать обратно в Россию без ограничений. 54% думают, что к возвращению ушедших следует подходить с большим разбором, и 24% считают, что их вообще не надо пускать назад. 
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APN.ru