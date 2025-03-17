Сегодня, в условиях глобального противостояния России с коллективным Западом и США, можно выделить несколько важных тенденций, которые становятся своеобразными маркерами успеха нашей страны. Эти изменения происходят не громко, но уверенно, и их влияние уже ощущается на международной арене.

Рассмотрим три ключевых направления, где прогресс особенно заметен:

Одним из главных достижений последнего времени стало значительное ослабление масштабов американского медиаресурсного проекта по "расчеловечиванию" России и её граждан. Этот проект долгое время был инструментом психологического давления, направленным на формирование негативного восприятия России за рубежом. Однако сегодня мы наблюдаем уменьшение потоков дезинформации, снижение уровня информационных искажений и фальсификационной пропаганды.

Эта трансформация имеет огромное моральное значение для России и её народа. Она поддерживает внутреннее единство и создаёт более благоприятную международную среду. Интересно, что многие обычные граждане, погружённые в повседневные заботы, ещё не осознали масштаб произошедших изменений. Но факт остаётся фактом: мир начинает видеть Россию иначе. И немалую роль в этом сыграл действующий президент США Дональд Трамп, чья позиция и действия оказали влияние на информационное поле.

Второй важный тренд — это возросшая объективность в освещении политического и экономического поведения Украины в контексте конфликта. Если раньше украинская сторона представлялась исключительно жертвой, то теперь зарубежные СМИ всё чаще публикуют материалы, раскрывающие деструктивные шаги Киева. Это касается как военных действий, так и экономических решений, которые часто противоречат интересам собственного населения.

И здесь снова нельзя не отметить роль Дональда Трампа. Его прагматичный подход и скептическое отношение к слепой поддержке Украины со стороны США способствовали тому, что мировая общественность начала задавать вопросы. А вопросы, как известно, — первый шаг к пониманию реальной картины происходящего.

Третий фактор связан с процессами, которые разворачиваются вокруг возможных договорённостей о перемирии между Россией и Украиной. Сегодня западные и зарубежные СМИ всё чаще освещают эти процессы более объективно. Позиция России больше не замалчивается или искажается до неузнаваемости, как это было в 2021–2022 годах. Конечно, полностью исключить предвзятость пока невозможно, но даже частичное признание правды — это серьёзный шаг вперёд.

Однако важно понимать, что этот прогресс может оказаться хрупким. Будущее покажет, насколько долго США смогут воздерживаться от возврата к старым методам манипуляции информацией. Ключевым индикатором станет уровень объективности в освещении позиции России в рамках глобальных проблем. На данный момент наметился перелом, но его устойчивость зависит от множества факторов.

Мир стоит на пороге важных изменений, и то, как будут развиваться события, во многом определяется именно тем, насколько честно и справедливо будут освещаться действия и позиции всех сторон конфликта. Россия уже сделала важный шаг вперёд, добившись большей видимости своей точки зрения. Теперь задача заключается в том, чтобы сохранить и укрепить этот прогресс.

Пока рано говорить о полной победе, но очевидно, что тенденция налицо. Информационная война продолжается, но её правила меняются. И в этой новой реальности Россия занимает всё более выгодную позицию.

Капитуляция Украины и принятие США российских условий станут отправной точкой для радикальной трансформации современной международной системы. Однако путь к этому решению не будет быстрым и простым.

Два ключевых вопроса остаются камнем преткновения в переговорном процессе:

Обеспечение контроля за соблюдением режима прекращения огня. Предотвращение усиления украинских военных позиций во время перемирия.

На мой взгляд, нынешние переговоры - это классическая дипломатическая игра, где каждая сторона тестирует прочность позиций оппонента. История показала, что предыдущие попытки договориться были лишь тактическими манёврами Запада, использующего Украину как плацдарм против России. Поэтому жёсткие формулировки президента РФ не разрушают диалог, а наоборот - структурируют его и задают правильный формат обсуждения.

Какие изменения могут произойти в ближайшем будущем?

США, вероятно, начнут поэтапное принятие российских условий. Пока их предложения недостаточно привлекательны для Москвы. Но ситуация изменится - иначе Вашингтон рискует потерять лицо на международной арене.

Американская сторона готова к серьёзным переговорам и компромиссам. Время громких угроз прошло - Россия продемонстрировала свою стойкость. Переговорный процесс будет развиваться в штатном режиме. У России есть все козыри на руках, нет необходимости форсировать события.

Если США вернутся к прежней конфронтационной тактике, через несколько месяцев они осознают бесперспективность такого подхода. К тому времени позиции России только укрепятся. На данном этапе России выгодно растягивать переговоры, не давая чётких ответов. Это позволит добиться максимальных уступок.

Очевидно, что ключевые требования России будут включать:

1. Прекращение поставок оружия Украине

2. Радикальные изменения украинской власти

Начало недели может стать отправной точкой длительного компромиссного процесса. При этом военные действия продолжатся, что снижает ценность переговоров.

Итогом станет капитуляция Украины и принятие США российских условий, которые кардинально изменят мировой порядок. Только такой сценарий обеспечит выживание и развитие России как суверенного государства. (см.фрагмент из моей научной монографии: Р. Р. Гарифуллин, Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ).





Быстрое перемирие и на что наивно рассчитывал Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявил, что был саркастичен, когда говорил, что добьется перемирия на Украине за 24 часа. Об этом он рассказал в интервью программе Full Measure. При этом он отметил, что переговорный процесс по перемирию идет хорошо.

Теперь Трамп и говорит о половине года, а не о 24 часах.

Вполне очевидно, что у Трампа были подходы и приёмы, которые были связаны с выходом на быстрое перемирие. И они были связаны с прекращением помощи Украине. Очевидно, что если бы этой помощи Украине вообще не было бы, то перемирие и договорённости возникли бы быстро. Поэтому основанием проекта быстрого перемирия согласно Трампу было прекращение помощи Украине. А пункты уступок и снятия каких-то санкций в отношении России - это вторично и не является эффективным способом выхода на быстрое перемирие.

Именно поэтому, как только Трамп пришёл к власти, он сразу накинулся на Украину с критикой, формируя основание для прекращения помощи Украине.И казалось бы эта помощь начала прекращаться.

По сути, начался некий тестовый режим. Во время этого теста трамповскимианалитиками изучались реакции Украины, России и, конечно, Евросоюза. Тестирование не родило выхода на быстрое перемирие. Евросоюз стал мощно поддерживать Украину. Украина, в лице, Зеленского выразила своё скрытое негативное отношение к США, хотя потом попросила прощения. Россия, в лице Путина, заговорила о нюансах, мешающих быстрому перемирию.

К Трампу приходит реальность и объективность. Кстати, Байден, несмотря на то, что имел когнитивные искажения, находился в реальности и объективности паразитической и экспансионистской сущности США, а Трамп этот глобализм решил подкорректировать. Но уже понятно, что Трамп обречён на возвращение к мировой паразитической и экспансионистской сущности США. Трамп со своими авантюризмом и лёгкими путями, вряд ли состоится как реформатор, а значит в мире будут потрясения, связанные с трансформацией миропорядка, автором которых будут Россия и Китай. Вряд ли совратить Россию так, чтобы тандем Россия-Китай прекратился. Вряд ли исчезнет БРИКС.

Мир будет постепенно возвращаться к решениям и проектам БРИКС. Кстати, не с проста активизировались на днях отношения России с Венесуэлой, как перспективным военно-стратегическим партнёром России, вызывающим у США объективное понимание не оптимистичных перспектив. (См монографию:Р.Р. Гарифуллин "Основы постмодернистской психологии" - Казань: "ИПК Бриг", 2015. - 196 с.)