 

Искусственный интеллект прошёл "тест Тьюринга"

"Тест Тьюринга" (предложен в 1950-м году первопроходцем компьютерных технологий Аланом Тьюрингом) предполагает, что человек не может отличить, разговаривает он с машиной или с человеком. Это с самого начала было вожделенной мечтой разработчиков искусственного интеллекта. Теперь исследователи чата GPT-4 заявляют, что этот генеративный ИИ проходит тест Тьюринга в 54% случаев.
Ранее заместитель директора Института языкознания РАН Игорь Исаев заявил, что "отличить написанное искусственным интеллектом уже почти невозможно, потому что сейчас это высококачественные тексты. Я бы не взялся".

Тем не менее, российские эксперты не готовы признать, что разработки в сфере ИИ уже достигли такого уровня, когда эта технология может существенно влиять на умы. Завотделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрий Николаев считает, что способный влиять на человеческие умы ИИ вряд ли появится в обозримом будущем. Заместитель директора Института Искусственного интеллекта МГУ Андрей Грунин полагает, что "в будущем" ИИ позволит успешно манипулировать сознанием людей, так как, зная поведенческую модель человека, можно легко «взломать» его психику.



 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта
» Эксперт "Росатома" заявил, что уже в ближайшее десятилетие у "искусственного интеллекта" может появиться самосознание
» Искусственный интеллект: границы и перспективы.
» Эксперты Оксфордского университета рассказали об опасности искусственного интеллекта
» Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Искусственный интеллект прошёл "тест Тьюринга"

  • 21:45
  • 138

В Тюмени полицейские организовали незаконную миграцию, насильник из Азербайджана вернулся в РФ и был задержан

  • 16:21
  • 195

На территории современной РФ в годы Великой Отечественной было убито около 5 млн мирных граждан

  • 15:53
  • 195

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и пострадавшие в Краснодарском крае и ЛНР

  • 15:17
  • 200

В РФ кредиты будет выдавать искусственный интеллект

  • 23:16
  • 329

Путин объяснил, что Харьков и превентивный ядерный удар РФ не нужны

  • 22:31
  • 356
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru