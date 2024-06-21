Искусственный интеллект прошёл "тест Тьюринга"

авотделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрий Николаев считает, что

способный влиять на человеческие умы ИИ вряд ли появится в обозримом будущем. З

аместитель директора Института Искусственного интеллекта МГУ

Андрей Грунин полагает, что "в будущем" ИИ позволит успешно манипулировать сознанием людей, так как, зная поведенческую модель человека, можно легко «взломать» его психику.