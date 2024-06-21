Искусственный интеллект прошёл "тест Тьюринга"

"Тест Тьюринга" (предложен в 1950-м году первопроходцем компьютерных технологий Аланом Тьюрингом) предполагает, что человек не может отличить, разговаривает он с машиной или с человеком. Это с самого начала было вожделенной мечтой разработчиков искусственного интеллекта. Теперь исследователи чата GPT-4 заявляют
, что этот генеративный ИИ проходит тест Тьюринга в 54% случаев.
Ранее заместитель директора Института языкознания РАН Игорь Исаев заявил
, что "отличить написанное искусственным интеллектом уже почти невозможно, потому что сейчас это высококачественные тексты. Я бы не взялся".
Тем не менее, российские эксперты не готовы признать
, что разработки в сфере ИИ уже достигли такого уровня, когда эта технология может существенно влиять на умы. Завотделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрий Николаев считает, что способный влиять на человеческие умы ИИ вряд ли появится в обозримом будущем. Заместитель директора Института Искусственного интеллекта МГУ Андрей Грунин полагает, что "в будущем" ИИ позволит успешно манипулировать сознанием людей, так как, зная поведенческую модель человека, можно легко «взломать» его психику.