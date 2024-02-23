 

Определено влияние стресса на раковые опухоли и метастазы: он увеличивает их рост в 2-4 раза

Команда из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Нью-Йорке обнаружила, что хронический стресс приводит к образованию сети белых кровяных телец-нейтрофилов, которая облегчает проникновение раковых клеток в ткани. Учёные провели исследование на лабораторных мышах. Влияние стресса на первичное образование опухолей не выявлено, но у мышей, у которых уже был рак груди, стресс (громкая музыка, мерцающий свет, голод, содержание в наклонённой клетке) в два и иногда даже в четыре раза ускорял его развитие, то есть рост опухолей и распространение метастаз в лёгкие. 
Стресс вызвал уменьшение количества иммунных клеток, таких как Т-клетки, при одновременном увеличении количества нейтрофилов, поступающих из кровотока в опухоли. Гормон стресса кортикостерон способствовал распространению рака и вызывал образование поражений в лёгких мышей. Он также накапливал больше белка, называемого фибронектином, который способствует проникновению опухолевых клеток, и приводил к уменьшению количества Т-клеток, которые обычно подавляют рост рака.
У мышей, подвергшихся стрессу, также было больше нейтрофилов в крови. Нейтрофилы выделяют паутиноподобные сети ДНК и белков, которые обычно защищают нас от вторжения микроорганизмов, улавливая и убивая их. Было обнаружено, что хронический стресс вызывает образование сетки, изменяющей легочную ткань, даже у мышей без рака; учёные сделали вывод, что "это практически подготавливает вашу ткань к развитию рака".
Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell (рецензируемый научный журнал, специализирующийся в области онкологии; название буквально переводится как "Раковая клетка").
 
Днями ранее было опубликовано открытое письмо, где эксперты-онкологи и благотворительные организации сделали прогноз, что число случаев рака в мире к 2040 году возрастёт на 50%.
 
Организации, занимающиеся женским здоровьем, также выступили с заявлением о том, что медиа-гиганты (Фейсбук, Инстаграм -- запрещены в России) подвергают цензуре публикации о женском здоровье, в частности, о выявлении рака. Например, в статье рассказывается, как женщина может определить рак груди, а алгоритм социальной сети помечает эту информацию тегом "проституция".


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