 

В Находке спилили и утащили православный крест

На горе Сестра - самой высокой точке Приморья, расположенной рядом с Находкой, спилили поклонный крест, установленный в 2019 году по благословению Епископа Находкинского и Преображенского Николая во имя «сохранения города от всякого зла». Говорят, что это сделали некие "вандалы". Между тем втащить на сопку крест весом 50 кг было совсем непросто, в установке принимали участие 16 человек. Однако "вандалы" не поленились его утащить, крест пропал бесследно.
Между тем, в 2023 году в Приморье спилили православный крест при въезде в Уссурийск (установлен на месте массовых расстрелов), а в 2019 году поклонный крест спилили в Хабаровском крае. Виновные остались ненайденными.

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APN.ru