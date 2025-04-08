В Находке спилили и утащили православный крест

На горе Сестра - самой высокой точке Приморья, расположенной рядом с Находкой, спилили поклонный крест
, установленный в 2019 году по благословению Епископа Находкинского и Преображенского Николая во имя «сохранения города от всякого зла». Говорят, что это сделали некие "вандалы". Между тем втащить на сопку крест весом 50 кг было совсем непросто, в установке принимали участие 16 человек. Однако "вандалы" не поленились его утащить, крест пропал бесследно.
Между тем, в 2023 году в Приморье спилили православный крест
при въезде в Уссурийск (установлен на месте массовых расстрелов), а в 2019 году поклонный крест спилили
в Хабаровском крае. Виновные остались ненайденными.