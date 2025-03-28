Об отрицании реальности





Я не буду долго задерживать внимание на той дистанции, которая пролегает между "демилитаризацией и денацификацией" и предложением президента РФ ввести на украине внешнее управление "под эгидой ООН" и с участием американцев и европейцев (для последующего проведения "демократических выборов"). Да, это большая дистанция, но, возможно, у Российской Федерации не осталось других путей. Тогда, нравится или не нравится, придётся принять этот путь. Всё же надо хотя бы чётко понимать, что это значит. И вот здесь есть вопросы.

Судя по заявлениям пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Кремль избрал линию аргументации "власти украины нужно заменить, потому что они не справляются". Не справляются с тем, чтобы проконтролировать некую договорённость о ненападении на энергетические объекты. (Договорённость, коль скоро она существует, заключена между Россией и США - следовательно, "не справляются" здесь американцы.) Не справляются украинские власти и с тем, чтобы обуздать "националистов", - в качестве примера Песков привёл нацистов из "Азова" (запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация), которые, наоборот, день ото дня крепнут на украине. (Хотя не оказались бы там если бы их не передали из освобождённого Мариуполя в Турцию, ещё одну партнёрскую страну, с которой можно договариваться.) Ну, и в целом Киев не справляется с тем, чтобы соответствовать высоким и искренним усилиям уважаемых американских коллег, которые так хотят мира.

В качестве подкрепляющей используется линия "украинские власти нелегитимны", но это дополнительный аргумент, поскольку российская власть выражала готовность разговаривать и с нелегитимной властью.





Дискурс про "не справляются", "не могут контролировать" - отрицание реальности.

Украинская власть вполне справлялась, и справилась, и справляется с тем, чтобы форматировать украину в современную версию нацистского государства. Украина делала это до Зеленского, украина сделала это с Зеленским, украина будет это делать после Зеленского. И если уж в качестве объекта государственной ненависти в данном случае оказались не евреи, а русские - это надо осознать, а не представлять дело так, будто ненависть - удел неких существующих вне украинского государства нацистов.

Конечно, если это признать, придётся поставить прочерк в графе "денацификация и демилитаризация". Но это тот прочерк, который и сам себя поставит.

Так же странны рассуждения о том, что украинская власть не контролирует удары по российским энергообъектам. Тут одно из двух, и оба два плохи. Либо украинская власть контролирует эти удары - и тогда придётся признать, что договорённости об отказе от этих ударов не то что не работают, а фактически не существуют. Либо уж укровласть в самом деле их не контролирует - но тогда мы зачем-то сами снимаем с неё ответственность, бросаем, так сказать, палочку-выручалочку. "Ну скажи же, скажи, что ты на самом деле хочешь мира, а бьют по станциям, подстанциям и нефтебазам какие-то скверные провокаторы из ВСУ, которых ты не контролируешь". А она молчит. Нет, если укровласть что-то не контролирует - это должны были бы заметить не россияне, а те, кто даёт ей деньги, оружие, разведданные. Это они должны были бы озаботиться вложением ресурсов в незначащее. Но они - не озабочены. Это значит, что уровень контроля - или видимости контроля - действующей укровласти их устраивает. Так же как её легитимность устраивает Еврокомиссию, устраивает ООН, и - если не придавать значения виртуозным публицистическим эскападам Такера Карлсона - США она тоже устраивает. Нельзя выиграть на поле "демократии" и "легитимности" с теми, кто придумал правила этой игры и в процессе игры их меняет.

Обращаясь с предложениями (на следующем этапе они могут стать просьбами) о внешнем управлении украиной к американским, европейским и ооновским партнёрам, мы обращаемся к своим противникам. К людям, которые враги России не потому, что чего-то не знают, а потому, что они так решили. Да, если не осталось никакого другого пути, допустим и этот путь. Но что он означает, если не закрывать глаза на реальность? Вообще-то он означает признание, что у нас нет весомых друзей, нет надёжных партнёров, и что наш удел на обозримое будущее - приближение к автаркии. Насколько она вообще возможна. Нет, это не плохо. Здраво оценивать ситуацию и себя в ней - это вообще неплохо.

Но можно не оценивать. Можно предполагать осуществить одно, а представить дело так, будто это что-то другое. Возможно ли провернуть такое действие? Возможно, если тебе будут подыгрывать. Если будут щадить твоё самолюбие и твой имидж (только не надо обольщаться, что это делается из хорошего к тебе отношения - нет, это делается для манипуляции). Можно надеяться, что введённые на украину европейские войска будут выглядеть совсем как миротворцы ООН. Можно заполнить эфир разговорами экспертов, в том числе иностранных, о том, что такое риал политик, и что такое геополитическая стратегия, и о том, как важны "хорошие человеческие отношения" между величайшими геостратегами современности, и о том, как российский лидер филигранно проводит международные переговоры. Можно разгадывать самые благоприятные знаки в том, что ещё каких-то российских спортсменов допустили до международных соревнований, а артистов - до европейских концертных залов. Можно - хотя это особенно трудно - даже надеяться на то, что провокаторы (которых укровласть, предположительно, не контролирует, а уважаемые партнёры, предположительно, осуждают), видя грозное терпение российской власти, наконец, уймутся. Всё это можно, если очень хочется. Но только до тех пор, пока тебе подыгрывают. И хотя на волне подыгрываний иногда дают даже нобелевские премии, в полночь они превращаются в тыкву.

Верю ли я, что, находясь на развилке, где одна из дорог ведёт к сладости экспертного признания, а другая - к горечи автаркии, какой-либо современный политик способен выбрать горечь? Нет, честно говоря, не верю. Но политики проходят, это просто неизбежно. Страны существуют дольше, и народы существуют дольше, и даже сейчас, в пору размывания всех национальных смыслов, это всё ещё верно.











