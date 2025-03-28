 

Об отрицании реальности



Я не буду долго задерживать внимание на той дистанции, которая пролегает между "демилитаризацией и денацификацией" и предложением президента РФ ввести на украине внешнее управление "под эгидой ООН" и с участием американцев и европейцев (для последующего проведения "демократических выборов"). Да, это большая дистанция, но, возможно, у Российской Федерации не осталось других путей. Тогда, нравится или не нравится, придётся принять этот путь. Всё же надо хотя бы чётко понимать, что это значит. И вот здесь есть вопросы.
 
Судя по заявлениям пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Кремль избрал линию аргументации "власти украины нужно заменить, потому что они не справляются". Не справляются с тем, чтобы проконтролировать некую договорённость о ненападении на энергетические объекты. (Договорённость, коль скоро она существует, заключена между Россией и США - следовательно, "не справляются" здесь американцы.) Не справляются украинские власти и с тем, чтобы обуздать "националистов", - в качестве примера Песков привёл нацистов из "Азова" (запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация), которые, наоборот, день ото дня крепнут на украине. (Хотя не оказались бы там если бы их не передали из освобождённого Мариуполя в Турцию, ещё одну партнёрскую страну, с которой можно договариваться.) Ну, и в целом Киев не справляется с тем, чтобы соответствовать высоким и искренним усилиям уважаемых американских коллег, которые так хотят мира.
В качестве подкрепляющей используется линия "украинские власти нелегитимны", но это дополнительный аргумент, поскольку российская власть выражала готовность разговаривать и с нелегитимной властью. 

Дискурс про "не справляются", "не могут контролировать" - отрицание реальности. 
Украинская власть вполне справлялась, и справилась, и справляется с тем, чтобы форматировать украину в современную версию нацистского государства. Украина делала это до Зеленского, украина сделала это с Зеленским, украина будет это делать после Зеленского. И если уж в качестве объекта государственной ненависти в данном случае оказались не евреи, а русские - это надо осознать, а не представлять дело так, будто ненависть - удел неких существующих вне украинского государства нацистов. 
Конечно, если это признать, придётся поставить прочерк в графе "денацификация и демилитаризация". Но это тот прочерк, который и сам себя поставит.
 
Так же странны рассуждения о том, что украинская власть не контролирует удары по российским энергообъектам. Тут одно из двух, и оба два плохи. Либо украинская власть контролирует эти удары - и тогда придётся признать, что договорённости об отказе от этих ударов не то что не работают, а фактически не существуют. Либо уж укровласть в самом деле их не контролирует - но тогда мы зачем-то сами снимаем с неё ответственность, бросаем, так сказать, палочку-выручалочку. "Ну скажи же, скажи, что ты на самом деле хочешь мира, а бьют по станциям, подстанциям и нефтебазам какие-то скверные провокаторы из ВСУ, которых ты не контролируешь". А она молчит. Нет, если укровласть что-то не контролирует - это должны были бы заметить не россияне, а те, кто даёт ей деньги, оружие, разведданные. Это они должны были бы озаботиться вложением ресурсов в незначащее. Но они - не озабочены. Это значит, что уровень контроля - или видимости контроля - действующей укровласти их устраивает. Так же как её легитимность устраивает Еврокомиссию, устраивает ООН, и - если не придавать значения виртуозным публицистическим эскападам Такера Карлсона - США она тоже устраивает. Нельзя выиграть на поле "демократии" и "легитимности" с теми, кто придумал правила этой игры и в процессе игры их меняет. 
 
Обращаясь с предложениями (на следующем этапе они могут стать просьбами) о внешнем управлении украиной к американским, европейским и ооновским партнёрам, мы обращаемся к своим противникам. К людям, которые враги России не потому, что чего-то не знают, а потому, что они так решили. Да, если не осталось никакого другого пути, допустим и этот путь. Но что он означает, если не закрывать глаза на реальность? Вообще-то он означает признание, что у нас нет весомых друзей, нет надёжных партнёров, и что наш удел на обозримое будущее - приближение к автаркии. Насколько она вообще возможна. Нет, это не плохо. Здраво оценивать ситуацию и себя в ней - это вообще неплохо. 
 
Но можно не оценивать. Можно предполагать осуществить одно, а представить дело так, будто это что-то другое. Возможно ли провернуть такое действие? Возможно, если тебе будут подыгрывать. Если будут щадить твоё самолюбие и твой имидж (только не надо обольщаться, что это делается из хорошего к тебе отношения - нет, это делается для манипуляции). Можно надеяться, что введённые на украину европейские войска будут выглядеть совсем как миротворцы ООН. Можно заполнить эфир разговорами экспертов, в том числе иностранных, о том, что такое риал политик, и что такое геополитическая стратегия, и о том, как важны "хорошие человеческие отношения" между величайшими геостратегами современности, и о том, как российский лидер филигранно проводит международные переговоры. Можно разгадывать самые благоприятные знаки в том, что ещё каких-то российских спортсменов допустили до международных соревнований, а артистов - до европейских концертных залов. Можно - хотя это особенно трудно - даже надеяться на то, что провокаторы (которых укровласть, предположительно, не контролирует, а уважаемые партнёры, предположительно, осуждают), видя грозное терпение российской власти, наконец, уймутся. Всё это можно, если очень хочется. Но только до тех пор, пока тебе подыгрывают. И хотя на волне подыгрываний иногда дают даже нобелевские премии, в полночь они превращаются в тыкву.
 
Верю ли я, что, находясь на развилке, где одна из дорог ведёт к сладости экспертного признания, а другая - к горечи автаркии, какой-либо современный политик способен выбрать горечь? Нет, честно говоря, не верю. Но политики проходят, это просто неизбежно. Страны существуют дольше, и народы существуют дольше, и даже сейчас, в пору размывания всех национальных смыслов, это всё ещё верно.       
 

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Навальный: квартира бывшей жены Пескова в Париже стоит 150 млн рублей
» Дочь Дмитрия Пескова раскритиковала отечественное образование
» Депутаты хотят защитить губернаторов от Медведева
» Кремль меняет Лужкова на Путина
» Геи называют Пермь "столицей российской гомофобии"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Блокирование мобильного интернета улучшило внимание и психическое здоровье всего за две недели

  • 19:16
  • 216

В Кремле считают, что ВСУ бьют по российской энергетике и "националисты" на Украине усиливаются, потому что Киев их не контролирует

  • 18:17
  • 232

Трамп провёл в Белом доме ифтар и заявил о рекордной поддержке мусульманского электората

  • 18:00
  • 242

Украинцы захватывают православные храмы, вскрывают раки с мощами святых и вносят детей в экстремистскую базу

  • 14:49
  • 267

Атаки ВСУ на российскую энергетику и Белгородскую область продолжаются, ГИС "Суджа" уничтожена

  • 13:33
  • 272
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru