Каждый второй россиянин не понимает, когда говорит с роботом

Каждый второй россиянин не может отличить робота от человека в телефонной и онлайн-беседе, свидетельствуют результаты исследования международного разработчика технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net.

37,6% россиян негативно относятся к взаимодействию с роботами; 59,6% считают, что робот не всегда сможет решить их проблему.

Однако 41,4% респондентов нейтрально воспринимают, когда им звонят роботы.





49,5% респондентов уверены, что собеседник должен иметь возможность переключиться на общение с оператором. 38% опрошенных считают, что роботы должны с самого начала разговора уведомить, что взаимодействие происходит не с человеком. 33,9% хотят иметь возможность переспрашивать, задавать сложные вопросы и просить повторить формулировки.

27,3% россиян негативно относится к тому, что роботов называют человеческими именами.

