 

Каждый второй россиянин не понимает, когда говорит с роботом

 

Каждый второй россиянин не может отличить робота от человека в телефонной и онлайн-беседе, свидетельствуют результаты исследования международного разработчика технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net.

37,6% россиян негативно относятся к взаимодействию с роботами; 59,6% считают, что робот не всегда сможет решить их проблему. 

Однако 41,4% респондентов нейтрально воспринимают, когда им звонят роботы. 


49,5% респондентов уверены, что собеседник должен иметь возможность переключиться на общение с оператором. 38% опрошенных считают, что роботы должны с самого начала разговора уведомить, что взаимодействие происходит не с человеком. 33,9% хотят иметь возможность переспрашивать, задавать сложные вопросы и просить повторить формулировки. 

27,3% россиян негативно относится к тому, что роботов называют человеческими именами. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

С такими «экспертами» никаких врагов не нужно

С такими «экспертами» никаких врагов не нужно

Как разбираться в искусстве.

Как разбираться в искусстве.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Каждый второй россиянин не понимает, когда говорит с роботом

  • 21:47
  • 299

Дачи в России за год подорожали на 12%

  • 21:39
  • 281

Молодёжь сможет оформить "Пушкинские карты"

  • 21:33
  • 300

Старшеклассникам предложат бесплатное обучение языкам программирования

  • 21:27
  • 290

В Англии отменены все внутренние ковидные ограничения

  • 20:43
  • 281
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru