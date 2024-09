В США доверие к медицине упало с 71% в апреле 2020 года до 40% в январе 2024-го

Кроме того, республиканцы и те американцы, кто не относит себя ни к одной из двух главных партий, оказались намного недоверчивее к медицине, чем демократы.

Согласно анализу JAMA (The Journal of the American Medical Association, Журнал Американской медицинской ассоциации, издаётся с 1883 года, один из самых читаемых медицинских журналов мира), доверие американцев к медицине упало с 71,5% в апреле 2020 года до 40,1% в январе 2024 года. Доверие было тем ниже, чем меньше люди оказывались готовы продолжать ковидовакцинироваться.