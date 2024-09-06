В США доверие к медицине упало с 71% в апреле 2020 года до 40% в январе 2024-го

Кроме того, республиканцы и те американцы, кто не относит себя ни к одной из двух главных партий, оказались намного недоверчивее к медицине, чем демократы. Согласно анализу JAMA (The Journal of the American Medical Association, Журнал Американской медицинской ассоциации, издаётся с 1883 года, один из самых читаемых медицинских журналов мира), доверие американцев к медицине упало с 71,5% в апреле 2020 года до 40,1% в январе 2024 года. Доверие было тем ниже, чем меньше люди оказывались готовы продолжать ковидовакцинироваться.

Исследователи также позволили опрашиваемым объяснить, почему они не доверяют медицине. Люди давали открытые ответы (а не выбирали из предложенных вариантов), и самыми популярными ответами оказались:

1) Деньги для врачей важнее, чем здоровье пациентов.

2) Плохое качество, неправильные диагнозы.

3) На медицину влияют политики, фармкомпании.

4) Дискриминация, предвзятость, нечуткость.







