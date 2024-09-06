В США доверие к медицине упало с 71% в апреле 2020 года до 40% в январе 2024-го

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Согласно анализу JAMA (The Journal of the American Medical Association, Журнал Американской медицинской ассоциации, издаётся с 1883 года, один из самых читаемых медицинских журналов мира), доверие американцев к медицине упало с 71,5% в апреле 2020 года до 40,1% в январе 2024 года. Доверие было тем ниже, чем меньше люди оказывались готовы продолжать ковидовакцинироваться. Кроме того, республиканцы и те американцы, кто не относит себя ни к одной из двух главных партий, оказались намного недоверчивее к медицине, чем демократы.
Исследователи также позволили опрашиваемым объяснить, почему они не доверяют медицине. Люди давали открытые ответы (а не выбирали из предложенных вариантов), и самыми популярными ответами оказались:
1) Деньги для врачей важнее, чем здоровье пациентов.
2) Плохое качество, неправильные диагнозы.
3) На медицину влияют политики, фармкомпании.
4) Дискриминация, предвзятость, нечуткость.


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