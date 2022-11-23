 

За три года американцы-республиканцы стали гораздо хуже думать о банках и корпорациях

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), всего за три года мнение американцев-республиканцев о банках, больших корпорациях и технологических компаниях значительно ухудшилось. Если в 2019 году 63% республиканцев считали, что банки оказывают положительное влияние на общество -- то сейчас так думают только 38% республиканцев. Относительно больших корпораций одобрение упало с 54% до 26%. Относительно технологических компаний -- с 58% до 40%.
Наибольшим доверием всех американцев пользуются малые предприятия (80%) и военные (62%). Школам, профсоюзам церквям и университетам доверяют в целом чуть более половины опрошенных американцев, причём республиканцы деятельность школ, профсоюзов и университетов в основном не одобряют, а демократы -- вдвое чаще одобряют. Напротив, республиканцы чаще одобряют деятельность религиозных организаций, а демократы -- реже.  
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/17/anti-corporate-sentiment-in-u-s-is-now-widespread-in-both-parties/ 

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