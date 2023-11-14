В России стало больше людей с хорошим или нормальным настроением; американцы стали меньше верить в науку

По данным "Левада-центра" (внесён в список иноагентов), продолжает расти число россиян, отмечающих у себя прекрасное или нормальное ровное настроение. В октябре 2023 года таких людей стало 81%, и это рекорд за всё время наблюдений (с марта 93-го). 18% россиян испытывают, наоборот, упадок сил, страх, тоску.

Для сравнения: в марте 2022 года хорошее или нормальное настроение было у 68% россиян, плохое -- у 32%. Потом общественное настроение заметно улучшилось, но в сентябре 2022 года (когда произошло отступление в Харьковской области) хорошее или ровное настроение было только у 52% россиян, а плохое -- у 47%. Также стоит отметить, что в октябре 1993 года хорошее или ровное настроение было только у 43% россиян, а плохое -- у 52%.

Наихудшим за всю историю наблюдений настроение россиян было в сентябре 98-го (после дефолта). Тогда о хорошем или нормальном настроении сообщали 27% россиян, а о плохом -- 68%.

По данным Исследовательского центра Пью, в США уменьшилось число американцев, доверяющих учёным. Если в начале ковидопандемии о большом доверии к учёным говорили 39% американцев, а о недоверии только 12%, то сейчас о большом доверии говорят 23% американцев, а о недоверии -- 27% (ещё 50% доверяют учёным "отчасти").

В особенности упало доверие в среде республиканцев: среди них учёным после ковидопандемии не доверяют 38%. Лишь 47% республиканцев сейчас считают, что наука имеет в основном положительное влияние на общество; в 2019 году так считали 70% республиканцев.

Среди демократов упадок веры в науку менее заметен, но в этой среде показатель тоже снижается: в ноябре 2020 о большом доверии к учёным говорили 55% демократов, в октябре 2023-го -- 37%.