 «Москва - Севастополь - Москва». Книга о людях, войне и медицине

Кажется, все, что можно написать про Великую Отечественную, написано. Все темы отработаны.





Или не все?





Книги, посвященных военной медицине, можно пересчитать по пальцам.





И вот перед нами книга, родившаяся из пятнадцати лет изучения истории военно-полевой хирургии. О людях, о войне и о медицине на войне. Первый том будущего четырехтомника начинается в предвоенной Москве, а заканчивается с началом обороны Севастополя.









Уже идет верстка книги, и по плану тираж будет готов 8 мая. 9 мая в музее танка Т-34 можно будет забрать подписанные экземпляры и послушать рассказ об истории военно-полевой хирургии





Из отзывов на ютубе





Что меня восхищает в Поволоцком - невероятная ответственность за каждое слова. Не знает - скажет "незнаю", предполагает - "предполагаю". И никаких "известно всем". Огромное уважение.





Товарищ Поволоцкий, давненько ваши интереснейшие лекции не смотрел, все дела-дела, да и с интернетом в наших местах проблематично. Но передаю вам братский привет от батальона "Оплот" и нижегородского добровольческого подразделения "Родня"!





Мало того, что человек понимает и знает, о чем говорит, так еще и умеет об этом рассказывать.

Редакция АПН рекомендует книгу и просит интересующихся поддержать её издание.