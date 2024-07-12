 

87% американцев считают, что президентская избирательная кампания не делает США чести

По данным американского Исследовательского центра Пью, 87% американцев считают, что нынешняя президентская избирательная кампания не делает США чести; 76% считают, что кандидаты уклоняются от важных политических вопросов. 58% избирателей считают, что Трамп находится в здравом уме, только 24% говорят такое о Байдене. Общественное мнение об умственных способностях Байдена стремительно ухудшается. Тем не менее, Байдена чаще считают "честным" (48%, Трампа - лишь 36%), и представление о его честности даже немного улучшилось. 49% заявили, что Байден "думает о людях"; 44% говорят такое о Трампе. Трампа также гораздо чаще описывают как человека "низкого" - 64% (Байдена - 31%). И совершенно равное количество американцев - 63% - описывает обоих кандидатов как "смущающих". 
 
Тем не менее, по совокупности всех качеств, Трамп, согласно опросам, немного опережает Байдена в избирательских предпочтениях: 44% vs. 40%; 15% готовы проголосовать за Роберта Кеннеди. Если бы кандидатов было только двое, голоса тоже распределились бы в пользу Трампа: 50% vs. 47%.
Трампа чаще, чем Байдена, поддерживают белые избиратели (50% vs. 36%), зато Байдена гораздо чаще поддерживают чёрные (64% vs. 13%) и азиаты (47% vs. 29%), причём значительную (около 20%) часть голосов этих групп избирателей оттягивает Роберт Кеннеди. 
Стоит также отметить, что Трампа чаще, чем Байдена, поддерживают "определённо" (63% vs. 43%), а Байдена чаще поддерживают "умеренно". 



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