Ключевые позиции, по которым расходятся сторонники Трампа и Байдена

Американский Исследовательский центр Пью изучил главные расхождения между сторонниками Трампа и Байдена.

- Сторонники Трампа гораздо чаще (86%) поддерживают право на оружие, считая его возможностью законопослушным гражданам защитить себя. Среди сторонников Байдена так думают только 23%.

- Сторонники Байдена гораздо чаще (79%) считают, что наследие рабства до сих пор отражается на положении чернокожих в США. Среди сторонников Трампа так думают только 27%.

- 87% сторонников Байдена думают, что для США в принципе важно быть открытыми всему миру. С этим согласны только 36% сторонников Трампа.

- 59% сторонников Байдена считают, что мужчины могут считаться женщинами, а женщины - мужчинами. Среди сторонников Трампа это представление разделяют лишь 9%.

- 81% сторонников Трампа считают, что криминальное правосудие в стране слишком мягко по отношению к преступникам. С этим согласны 40% сторонников Байдена.

- 59% сторонников Трампа считают, что обществу пошли бы на пользу семейные ценности (семья, дети как приоритет). Среди сторонников Байдена семейные ценности так же высоко котируют лишь 19%.

- 63% сторонников Трампа хотели бы депортировать нелегальных мигрантов из США. Только 11% сторонников Байдена хотят депортации нелегальных мигрантов.