 

51% американцев теперь считают экономику США важнее антироссийских санкций

 

Согласно опросу "Ассошиэйтед Пресс" и исследовательского центра NORC45% взрослых жителей США всё ещё полагают, что введение санкций против России должно стать первоочередной задачей страны. Однако уже 51% респондентов считают, что властям следует сосредоточиться на минимизации ущерба экономике США.

В апреле соотношение было другим: тогда число респондентов, считающих приоритетом введение санкций против РФ, было 55%.

С тех пор вера американцев в способность президента Джо Байдена урегулировать украинскую ситуацию несколько снизилась.

Около 45% американцев одобряют работу Байдена в сфере отношений с Россией, 54% имеют противоположную точку зрения. Две трети американцев оценивают экономическую деятельность Байдена отрицательно. 


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