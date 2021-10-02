 

52% республиканцев и 41% демократов считают, что США стоит разделить на две страны

Опрос, проведённый Политическим центром Университета Вирджинии, показывает, что противоречия между американцами растут, начинают казаться непреодолимыми, число сторонников разделения страны увеличивается.
На сегодня с идеей разделения США на два государства согласны 52% американцев, голосовавших за Трампа, и 41% голосовавших за Байдена. 
 
Не менее интересно, что 46% американцев, голосовавших за Байдена, и 44%, голосовавших за Трампа, считают, что президент должен иметь право предпринимать необходимые действия без оглядки на Конгресс и суды.

Тем не менее, 80% американцев продолжают считать демократию предпочтительным политическим устройством для страны, однако только 60% думают, что в США сейчас демократия.
 
75% сторонников Байдена и 78% сторонников Трампа считают, что противоположная сторона (республиканцы для демократов и демократы для республиканцев) стала представлять несомненную опасность для американского образа жизни. 
84% сторонников Трампа считают, что сторонники Байдена представляют опасность для демократии (в том числе 57% уверены в этом), и то же думают 80% сторонников Байдена про сторонников Трампа (уверены -- 51%).
 
56% сторонников Байдена согласны с утверждением "нет существенной разницы между республиканцами и фашистами", и 76% сторонников Трампа согласны с утверждением "нет существенной разницы между демократами и социалистами".  
 

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