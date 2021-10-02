52% республиканцев и 41% демократов считают, что США стоит разделить на две страны

Опрос, проведённый Политическим центром Университета Вирджинии, показывает , что противоречия между американцами растут, начинают казаться непреодолимыми, число сторонников разделения страны увеличивается.

На сегодня с идеей разделения США на два государства согласны 52% американцев, голосовавших за Трампа, и 41% голосовавших за Байдена.

Не менее интересно, что 46% американцев, голосовавших за Байдена, и 44%, голосовавших за Трампа, считают, что президент должен иметь право предпринимать необходимые действия без оглядки на Конгресс и суды.





Тем не менее, 80% американцев продолжают считать демократию предпочтительным политическим устройством для страны, однако только 60% думают, что в США сейчас демократия.

75% сторонников Байдена и 78% сторонников Трампа считают, что противоположная сторона (республиканцы для демократов и демократы для республиканцев) стала представлять несомненную опасность для американского образа жизни.

84% сторонников Трампа считают, что сторонники Байдена представляют опасность для демократии (в том числе 57% уверены в этом), и то же думают 80% сторонников Байдена про сторонников Трампа (уверены -- 51%).

56% сторонников Байдена согласны с утверждением "нет существенной разницы между республиканцами и фашистами", и 76% сторонников Трампа согласны с утверждением "нет существенной разницы между демократами и социалистами".



