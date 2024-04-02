Учёные высказали предположения, почему молодые люди всё чаще заболевают раком

Хотя лечение раковых заболеваний совершенствуется, в последние три десятилетия наблюдается тревожная тенденция: раком всё чаще заболевают люди до 50 лет (+79% с 1990 по 2019 год), и смертность от таких видов рака тоже растёт (+28%), поскольку, в силу метаболизма молодых людей, их опухоли быстрее растут и хуже поддаются лечению. В особенности часто среди "ранних" видов рака встречаются рак груди, кишечника, щитовидной железы, поджелудочной железы, репродуктивных органов и лёгких. Для молодых людей болезнь несёт ещё и дополнительную психологическую нагрузку, поскольку они воспитывают детей и должны ходить на работу.

Зачастую фактором риска является ожирение, которое связано с хроническим воспалением и окислительным стрессом, что, в свою очередь, вызывает повреждение ДНК. Но есть и более широкая картина. Так, существует связь между загрязнением воздуха и раком трахеи и лёгких, а также раком груди.

Ещё одна возможная причина -- изменения в кишечном микробиоме: сообществе грибков, бактерий и вирусов, которые живут в нашем кишечнике и играют важную роль в воспалении и иммунной системе. Так, кишечные опухоли с ранним началом (у пациентов в возрасте до 45 лет) имеют микробный профиль, отличный от более поздних типов, и это связано с заметным изменением типа питания за последние десятилетия.

Кроме того, исследования связывают рост случаев заболевания с более широким использованием антибиотиков. Исследование, опубликованное в British Journal of Cancer в 2022 году, в ходе которого были проанализированы данные о более чем 7500 случаях колоректального рака в Британии, выявило связь с применением антибиотиков во всех возрастных группах, но особенно в группе с ранним началом заболевания. Исследователи пришли к выводу, что "вызванные антибиотиками изменения микробиома могут быть необратимыми" и влиять на способность иммунной системы бороться с "чужеродными" клетками, которые превращаются в раковые. Эти изменения могут также способствовать размножению "вредных" бактерий, "приводящих к воспалению и образованию опухолей".