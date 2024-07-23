Социология реальной политики

В поисках собственного консервативного лидера

Две Демпартии - в США и РФ практически неотличимо сопровождали друг друга последние тридцать лет. С падением СССР в РФ в ту же ровно секунду начали строить филиал американской Демпартии. Вполне резонно, в соответствии с песней того времени "Америкэн бой, уеду с тобой!”, дабы все подряд не уехали, Америку было решено строить на месте. Мыши плакали, кололись, но строили её, родимую. Как в советском анекдоте. "Немножко глины, немножко песочка, немножко водички, и обязательно немножко …”.

Внимая фееричным рекомендациям прикомандированных заграничных консультантов, в соответствии с канонами латиноамериканских режимов второй половины прошлого века, создали парамилитарную неонацистскую партию для защиты себя от коммунистического реванша. Затем ещё штук двадцать подобных структур поменьше, с более харизматичными, но менее брутальными вождями. Потом было решено с подросткового уровня латиноамериканских диктатур переползти в косплей "настоящей” Демпартии. Ничто не препятствовало, комми совсем приуныли, разумеется, ультраправых моментально притушили, и про них забыли. Вспоминая разве что по случаю какой-нибудь очередной малочисленной секты людоедов, распиливающих своих же адептов. Но это так, уже и не про политику вовсе. Просто криминальная хроника с политическим оттенком.

Во времена "нулевых-десятых”, судя по всему, решили более не отвлекаться на лубочные особенности ландшафта, а лишь внимательно переводить на русский с английского всё, что было видно через океан.Тогда же снимались под кальку технологии манипуляций сознанием в масс-медиа, ну и с политической популяцией примерно тем же самым образом, вглядываясь в происходящее там, "у них”. А что делать. США порождало передовые технологии во всём. Грех не красть раз украсть разрешают, грех не пользоваться. И правильно, наверное. Как тут спорить, когда общество туда засматривается. Кино опять же, все американское смотрят. Латиноамериканское - для бабушек. Индийское - для малых южных народов, а китайское - вообще никому не интересно.

В те времена ко многому из зарубежного опыта на российской аналитической кухне относились с очевидной долей юмора. Брали. Не стеснялись. Экспериментировали. Чтобы "как в Америке”, как у взрослых. Напилить кучки микропартий, которые будут гневно строчить друг по другу из медийно-блогерских пулемётов, пока большая громадина протискивается среди этих ледышек как некогда могучий ледокол "Ленин” сквозь пласты арктического льда. Пусть с громадиной получалось не всё и не сразу, но со временем выкристаллизовалась таки пресловутая "демпартия власти” и в РФ. Жестко наследуя принципы американских коллег даже в самом малом. Как результат к концу "нулевых” - непреодолимое желание обзавестись квартиркой во Флориде, чтобы дабы другие не подумали, что можно мечтать ещё о чём-либо нежели о принадлежности к оригинальному образцу. Хоть так. Рядышком постоять.

Клоном-копией было практически всё. Мультикультурализм и стремление побрататься с южными, не знающими местного диалекта соседями, которым нужна отсутствующая дома работа - всё ж ровно оттуда, из репертуара Демпартии. И даже сегодня периодически можно спонтанно столкнуться с биллбордами в Архангельской области, как и в любом другом регионе РФ, где люди то ли в тюбетейках, то ли в чалмах, то ли в никабах изображены на фоне надписи "Мы - ваше будущее!” или "Мы здесь власть!”, или что-то ещё в этом роде. Это ни что иное как чистой воды копия американского активизма в исполнении региональных российских госадминистраций и всевозможных муниципалитетов. Бороду отрастить по консервативной моде начальнику можно. Но и мечту о квартирке в солнечной Флориде из сердца не выкинешь. Даже если запрещёнка,- тем заветнее мечта. И сердце просит возвращения прежних идеалов, всех предыдущих тридцати лет "Демократического Выбора России” во всех его последующих конвертациях, маскировочных нарочито имперских костюмах и консервативных ботах. Стиль. Узнаваем. Вы таки можете смеяться, внук известного советского детского писателя Аркадия Гайдара давно как умер, но дело его живёт и здравствует.

Осталась лишь одна, возлежащая в сторонке, грань складывающегося пазла. Партия, в названии которой "ОЧЕНЬМНОГОВСЯКИХРАЗНЫХБУКВ”.

Это глобальное политическое движение, имеющее слабо различимые признаки секты, но не большие, чем любое другое молодое политическое движение.

Мировой по сути проект, лежащий значительно дальше от какой-либо секс-тематики, чем может показаться со стороны. Проект сугубо политический, интернациональный, гениальный по сути тем, что способен зацепить кого угодно. Не только входящих в число защищаемого меньшинства, но и всех подряд сочувствующих. А на доброте, сочувствии и стремлении подержаться за руки в век всеобщего одиночества можно построить ох как многое. И ведь за всё хорошее. Поди отыщи в этом хоть что-нибудь плохое! Но как повторить успех подобного, столь широкого движения? Америка предложила миру интернациональный политический проект, который не бьётся как шашка дамкой. Ничем, кроме как уголовными статьями и всевозможным трашем из репертуара талибов и племён Мавритании. Но долго ли продержится та Мавритания.

И вот, основная борьба за статус наиболее рационального и эффективного глобального политпроекта, вновь разворачивается не в Москве. А в США. С верой в консервативного лидера ниспровергающего. Которого "левый интернационал” в итоге чуть было не превратил в жертву во имя своих светлых и очень демократических идеалов. И которому придётся так или иначе нивелировать демократов и их концепции, или предлагать не менее эффектную альтернативу.

В России просто наблюдают. Был ли подобного рода фигурой первый российский президент? Разве что отчасти внешне. Внутренне это была та же Демпартия и поиск лёгких решений в повторении американских шаблонов. Свой собственный консервативный отец нации по прежнему актуален. Кресло вакантно. И претендентов нет. Но, в принципе, пока сойдёт и так. Стоит подождать, как разрешится ситуация в Вашингтоне. Кто победит - у тех и можно будет снять политтехнологические сливки в свою копилку. Казалось бы, что может быть легче? Бери и пользуйся.

И даже если Демпартия в США удержит позиции либо наоборот,глобальный успешный проект многих букв тем более никому не придёт в голову сворачивать. Как бы там не завершилась выборная эпопея.

Что может делать РФ? Можно ж взять готовое изделие, микросхему. Приноровиться и выпилить что-либо подобное. В политике ровно так же. Молодежь всего мира смотрит и читает сегодня примерно одно и то же. И кто-нибудь в России обязательно "придумает” своих собственных "скаутов” и левых активистов, защищающих права быть кем хочешь. Главное - сдерживать в умеренных рамках их пыл, и, ровно как и в "нулевые” -не забывать о тонкой нейтрализации одних рьяных отморозков другими. Рецепты комиссаров молодежных движений недавнего прошлого в каком-нибудь новообновлённом соусе не останутся невостребованными. В конечном итоге, эти буквы названия воображаемого движения патриотических оттенков изобразят разными цветами. Делов-то. Главное, юзать работающую систему. Не заниматься изобретением велосипедов. Умные политические гении без имён и фамилий всё давно придумали. Но всё ли настолько просто? Сработает ли?

Представим, что может в перспективе пяти и более лет разнообразить меню российского избирателя? На заметку местной Демпартии, которой не избежать межфракционных противоречий, когда одним захочется крестопадов и убирания блондинок в кокошниках с билбордов, а другим - косовороток и широких рыжих бород а-ля Leo Tolstoy & Egor Holmogoroff Light.

Как все известные персоналии РФ вошли в Демпартию, надеюсь понятно. Попробуем разобраться, как теперь им из неё с меньшими потерями выйти. Если, конечно, будут такие намерения. И следующий вопрос - если выйти, то куда?

Раз решено, что правящая партия у РФ должна быть только лишь одна, всегда одна, как нынешний клон Демпартии в который вступали по смыслу одни и те же фигуры последние лет тридцать, можно украсить её сбалансированной стратегией. Чтоб не кренило туда-сюда.

Стратегия русского триединства, например.

Три составные части единого и неделимого проекта - "Империя. Советский Союз. Демократическая Россия”. Конечно, не на века. Но на ближайшую перспективу и этой хромой лошади для поддержания устойчивости и стабильности системы будет вполне достаточно.

Локализованная версия консервативной западной политической мысли второй половины прошлого века. Переосмысление опыта предыдущих поколений. Без негативизма и самобичевания по любому поводу. Всё ж всегда было "не до конца” и слегка "понарошку”. И ленинский "ленинизм”, и сталинский "сталинизм”, и империя, опыт существования которой оценивают диаметрально и историки, и обыватели.В конце концов, никто и не думал следовать абсолютным шаблонам - ни фашизм, ни коммунизм, ни либерализм на стадии реализации не были эталонным продуктом от начала и до конца, нет возможности теоретизировать и строить некий эталон и сегодня. Всегда - микс. В этом есть простое разоблачение большинства режимов прошлого. С будущим ровно то же самое.

Выступать с позиции осуждения прошлого опыта, сколь горьким он ни являлся для части общества, да пусть хоть для абсолютного его большинства не имеет смысла. К тому же, многие в современном мире до сих пор цепляются за шаблоны, и обижать никого не хочется. Особенно, если ты обдумываешь какой-либо планетарный политический проект или, как минимум, хотя бы пытаешься порождать примеры разумного поведения для окружающих.

Такой проект должен быть словно спираль, входящая вразрез любых шаблонных схем, лежащих на столе как стопка бумаг. Словно шпага. В Латинской Америке - левые, на европейском континенте - правые, нельзя терять лицо нигде, ни в Азии, ни в Африке. Задача не порвать чужие шаблоны, а предлагать общую удерживающую политическую конструкцию. Свою.

В первую очередь, конечно, следует обратить внимание на самих себя. Извлекая ошибки из опыта реализации предыдущих проектов. СССР нёс народам мира гуманизм и справедливость, монотонно с садистской ухмылкой убивая русских у себя дома. Убивал русских не коммунизм. Не коммунисты. Убивали такие же русские и все прочие вместе с ними обстоятельства. Алкоголизм, экология, технологическое отставание, одичание правовых инструментов и институтов власти. С идеологией, затирающей мелкие нюансы, в которых основной ад и заключался.

Да и вообще. Даже если б было меньше безвинно осужденных в СССР. Наличие неплавающей идеологии - слабость в современном мире, когда у тебя нет ключевых медиаресурсов. Когда глобальный телеящик - не за тебя. Ты как партизан. Если хочешь преуспеть, это твоё право решать, когда тебе кем быть - правым, левым и так далее. При слабости медиаресурсов куда бы ты ни свернул, конкурент подставит ловушку. СССР породил национальные регионы, - оппоненты врубили радиоголоса на национальных языках. Реальным нацбилдингом занялись другие, не СССР. И так можно пробовать до бесконечности. Нет возможности форматировать по своему усмотрению глобальное медийное поле? Значит и шаблонной политической идеологии быть не должно в принципе.

CССР рухнул по разным причинам, в том числе и от того, что была жесткая идеология, но не было сил и умения ее защищать и продвигать на глобальном уровне.

Сейчас российские эксперты продвигают за рубеж концепцию Неоевразийства. Насколько этот эксперимент окажется удачным?

Неоевразийство дает рецепты, как и кому свой суверенитет хранить, но какой прок от этого РФ? Косвенный разве что, прямого нет. Претендовать на место глобальной идеологии будущегоне в состоянии ни неоевразийство, ни любая шаблонная политическая идея прошлого.

Чем занимается последние десятилетия "ультралевый интернационал”, как в некоторых кругах принято называть движение многих букв? У него весьма нечеткая карта действий, ориентиры, цели. Он отменяет госпраздники, опровергает суверенитеты, стирает границы и упрощает любую полемику. Но всё это по касательной. Когда аудитория начинает скучать, внезапно вдруг откуда ни возьмись некие невидимые кукловоды "выпускают Гитлера”. Маленького ручного уродца. Интерес к "ультралевому интернационалу” на стыке противоречий просыпается вновь. Стратегия этого глобального движения не вполне осязаема. Она не прописана буквально как политический манифест. Но главное в этом глобальном проекте имеется. Это стремление быть "самыми добрыми”. Злые никогда не способны побеждать добрых в долгосрочной перспективе. И бороться с этой партией, которая формально не замазана ни в одном спорном политическом решении планетарного масштаба, в лоб - это изначально ставить себя в ущербное положение варваров, дегенератов, отребья. "Мавританских бармалеев.”

Партия добрых велика, её обаяние проходит через континенты. Это борьба за глобальный мир. За будущее. Злые не победят никогда, как не побеждали никогда раньше. Назвался злым - проиграл.

Как и кто будет противостоять партии добрых в глобальной политической борьбе будущего? Партия злых не сформировалась как глобальная сила, но уже проиграла. Её фрагменты могут использовать политические элиты лишь втёмную, временно, как некие провокационные инструменты. Использовал. Выбросил. Смыл улики в клозет.

Партия злых и партия добрых. Это не просто о политике, в мире, где все политические течения XX века дискредитированы. Партия добрых против партии злых - это про инстинкты. Желание убежать и спрятаться от злых. "Нас не догонят.” Помните?

В ответ на демарш партии добрых - "задушу-замучаю”. А никто не думал, что это - просчитанная ответная реакция? Что другая сторона ожидала как раз такую вот гримасу в ответ, над которой можно поржать и потыкать пальцем как в дикарей. Стоило бы в начале посоветоваться с медиками, с экспертами, прежде чем устраивать скрежет зубов. На Западе в итоге даже Церковь по хитрому славировала. Отошла в сторону, избежав лобовой атаки.

Так вот. Первое и второе правило успешной стратегии будущего - не создавать и не вступать в партии злых. Для элиты и для элит поменьше. Не финансировать. Не провоцировать. Не подбирать для своих нужд. Если где-то в своих пенатах проявляются "мавританские бармалеи” - таковых воспитывать, либо держать в заповеднике. Либо и то, и другое. Подальше от сторонних глаз. Поскольку прослыть дикарём - проигрыш.

В чём проблема доминирования где-либо "мавританских бармалеев”? В том, что "черта оседлости” с ростом их популяции возникает автоматически. Они элементарно, как выясняется, берут в кольцо любые столицы, и приличным людям приходится держаться подальше, селиться за 101 километр. Самим. Из соображений безопасности. И многих прочих соображений. Так что рано или поздно за чертой оседлости оказываются либо те - либо эти. Либо одни - либо другие. У "мавританских бармалеев” выбор всегда между партией злых и очень злых. И это, по понятным причинам, проблема для окружающих. Как и для имиджа политической системы, способствующей подобному ходу событий.

Концепция партии умных

Несомненно, сегодня наиболее раскрученный глобальный проект XXI века - партия добрых. Она захватывает площади и пространства, соцсети, помноженное на дружественные медиа преимущество трудно чем либо перебить. Старая политика отныне вообще отменяется. Но. Если постараться, то партия умных окажется более эффективной и конкурентоспособной, нежели партия добрых.

Конечно же, если в РФ будет принято решение капсулизироваться и медитировать в контексте неоевразийских грёз, или ещё какой-нибудь экзотики из побитой молью литературы тридцатых годов прошлого столетия, партию умных как концепцию ухватит какая-либо другая амбициозная сторона. Австрия. Или Венгрия. Кто-либо ещё, вплоть до Китая, несмотря на кокон всей тамошней самозацикленности. Кто-нибудь первый начнёт.

Да, движение с большим количеством букв пытается объединить всех. Разумно ли это? Возможно ли это? Эффективно ли это?

Альтернативой может являться глобальное движение, ориентированное на интересы и защиту прав умных, продвижение их интересов вне контекста национальности, расы и прочего, что разделяет людей. Умных тоже пора немножечко спасать, их ведь тоже с каждым годом всё меньше. Читайте и слушайте классику. Изучайте языки дабы читать литературу в оригинале. Смотрите чаще в лицо умного человека. Медитируйте. Достойны ли вы быть его соплеменником, воспринять его наследие, понять его. Ответьте себе на этот вопрос, что вы сделали для этого.

Русское общество от много чего устало. В том числе, устало со снисхождением относиться к убогим. К их глупости, зависти, хвастовству и надменности. Собирая вокруг себя умных, полезно и самим ума набраться. Русское общество способно стать примером и ориентиром для других. Было бы желание и готовность удержать марку. Быть умными. Когда твою нацию считают умной, это необратимое, солидное преимущество. Быть умными рядом с умными - привлекательно для других.

Где находится консерватизм

Современные российские законодатели помимо всех прочих недоразумений регулярно отпиливают себе ноги. В поисках консерватизма повышается градус общественного дискурса относительно тех или иных платьев. Тем временем под шумок проходит канселизация русской культуры. Литература, песни, поэзия - везде можно с лупой и УК разглядеть сегодня пласты правонарушений. Оскорбления чьих-нибудь интересов. Пропаганду запрещённых химических веществ и тому подобное. Всё подозрительно. Весь русский рок, всю русскую классику, переводы лучших образцов западной литературы - всё теперь можно под нож. Вспоминаю, как четверть века назад в глянцевых журналах в ОАЭ черным фламастером замазывались женские тени от сосков на купальниках. Мало ли. Теперь не понятно, если пользуешься русским языком, надо платить эксперту, а то шаг влево - шаг вправо - и уже возбудят какое-нибудь дело, а лучше вообще не пишите. Бродскому, по ходу, тоже рекомендовали не писать. Как-то так. Поди теперь разъясни органам, к примеру, какого лешего группа "Чайф” хотела сказать своей песней "Оранжевое настроение”.

Каждый русский представитель искусства отныне - потенциальный преступник. Заниматься творчеством лучше издалека. Да и тем кто занимался раньше - лучше держаться подальше. Не от читателя. От законотворцев и законоисполнителей / законовоплотителей. Это ли не левачество или неолиберальное сектантство? Не те ли самые каноны глобальной Демпартии? Ханжеские запреты, согласно которых в произведении Пушкина "Дубровский” можно углядеть социальную рознь. Про Некрасова лучше помолчать вообще. Лев Толстой - неверность. Сергей Есенин в стихотворении поклал в мешок семерых щенков. Шкурку коровы ветерок треплет. Зверское. Совершенно зверское обращение с животными. Ещё Муму.

Всё это технологии партии злых. Всё это превращает многовековую русскую культуру в казённую пыль. Население - в прыгающих дебилов.

Удивительным образом цели и задачи - канселирование культуры - совпадают с воззрениями на тему культуры у различных религиозных экстремистов, чьи аббревиатуры лучше не называть, хотя кое-кого уже реабилитировали несмотря на канселирование статуй Будды при помощи гранатометов или пушек.

Торжествует же этот звериный и антинациональный концепт не на каких-то там американских площадях, а в Москве, в родной российской Госдуме и прочих органах власти.

Ушли в прошлое жуликообразные советники, втюхивавшие начальству, не владеющему иностранными языками, чужие и не всегда удачные наработки. Пора прощаться с этим временем. Но не нужно браться "за старое”. Пора что-нибудь придумать с нуля.

Смысл не в том, чтобы угождать и извиняться перед другими народами. Партия умных как раз для того, чтобы находить максимально выверенные решения.

Какими качествами должна обладать Россия, чтобы возглавить коллективный Запад? Только влюбить его в себя. Иначе никак. Влюбить можно если не красотой, то умом. Классика же.

И на дорожку ещё пару слов о наследии XX века. Уходящем наследии.

Симпатизанты многих букв и правые - это просто разные политические животные и они должны находиться в разделенных частях политического зоопарка, пока ещё кто-то верует в вывески на клетках этого самого зоопарка. Поучать одним других - проблематично. Они друг друга не услышат и не поймут никогда. Пусть каждый играет в свои игрушки, пока не надоест, не мешая при этом жить другим.

Пройдет время, и в РФ придётся делать что-то аналогичное своё, как вышло с ультраправыми и ультралевыми - чем сегодня на внешнем контуре занимаются евразийцы и близкие к ним группы, националисты, и т.д.

Пресса СССР 70-90 годы бубнила про неофашизм в западных странах. С условным расцветом подобного рода течений после распада СССР начались перемены - и - вуаля - сегодня в мире обеспокоены тем фактом, что большинство подобных движений за Западе либо симпатизирует России, либо манипулируется ею - напрямую или как-то ещё, не суть важно. Может быть это была удачно сделанная инвестиция в эпоху молодых олигархов и бессовестных управленцев, а может - просто случайность. Но результат проявил себя совершенно неожиданно. Однако, быть может и не было никакого результата. А есть - работа на будущее. Партия добрых просто на будущее расчерчивает поляну - аккуратно вытесняя русских за спектр, в общество "мавританских бармалеев”.

На самом деле, массовых мировых движений уже как минимум три - много букв, экологи и новые левые. По каким-то вопросам они кардинально расходятся. В каких-то регионах, наоборот, предпочитают держаться вместе. Но это глобальные политические проекты будущего. И любая их деятельность имеет отношение уже не к региональной, а к планетарной политике. Мир стал значительно ближе. Партия добрых тихой сапой претендует на глобальное лидерство. Не важно, в чьих карманах сегодня распределен контрольный пакет этого глобального проекта. Как знать. Хвост может начать вилять собакой уже завтра. Ещё лишь предстоит проверить, а будут ли актуальны государства лет через двадцать - тридцать, или уже не особо.

Итак, что с настоящим? Куда движется глобальная политика, примерно понятно. Будет ли предложена русскими некая альтернатива? И, разумеется, самые важные вопросы - кем и когда? От этого напрямую зависит, будут ли русские в обществе будущего иметь не просто представительство, а хотя бы право голоса?

В противном случае, увы, заповедник.