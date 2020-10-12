 

В Британии людям велят дожидаться лечения по два года, а в Москве больным заблокировали социальные карты

В Великобритании люди с начинающимся раком лёгких в два раза реже стали обращаться в больницы, потому что симптомы рака лёгких они принимают за ковид и спешат самоизолироваться. Рак лёгких уносит наибольшее число жизней из всех видов рака. В то же время женщинам старше 70 лет больше не делают обследование грудных желёз на рак груди в рамках бесплатной госпрограммы. Они могут это сделать только за свой счёт. На женщин за 70 приходится треть всех случаев рака груди.

Национальная служба здоровья Великобритании (NHS) рассылает письма с сообщениями, что пациенты, ожидающие несрочного (non-urgent) лечения, могут прождать его два года из-за ситуации с коронавирусом. NHS не разъясняет, какое лечение она считает несрочным. Под коронавирус в настоящий момент в Великобритании занято 15% коек.
 
В столице России заблокированы социальные карты людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Теперь, если им нужно лечение, они должны в индивидуальном порядке добиваться, чтобы им разблокировали карту. 
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