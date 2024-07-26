 

ЕС поставит Украине оружия на 1,5 млрд евро за счёт российских активов, США нашли ещё 2 млрд долларов на оружие

 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении для оказания военной и финансовой помощи Украине полутора млрд евро за счёт доходов от замороженных российских активов. Предполагается использовать эти средства на закупки "приоритетного военного оснащения". В частности, речь идёт о дополнительных средствах ПВО и артиллерийских боеприпасах. Российские деньги получит не Киев, а европейские страны, которые поставляют ему оружие.

США поставят украинцам вооружений на два миллиарда долларов больше, чем предполагалось ранее.

 


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