ЕС поставит Украине оружия на 1,5 млрд евро за счёт российских активов, США нашли ещё 2 млрд долларов на оружие

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении для оказания военной и финансовой помощи Украине полутора млрд евро за счёт доходов от замороженных российских активов. Предполагается использовать эти средства на закупки "приоритетного военного оснащения". В частности, речь идёт о дополнительных средствах ПВО и артиллерийских боеприпасах. Российские деньги получит не Киев, а европейские страны, которые поставляют ему оружие.

США поставят украинцам вооружений на два миллиарда долларов больше, чем предполагалось ранее.