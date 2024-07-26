Украинцы атакуют российские регионы, русские хакеры опубликовали данные 3,2 тыс. наёмников ВСУ

В Курской области украинский дрон атаковал территорию недействующего предприятия в посёлке Горшечное, повреждено
несколько частных домов; другой дрон атаковал промышленное предприятие в селе Любимовка, повреждён
хлебоприёмный пункт. Более 2500 человек в нескольких населённых пунктах Курской области остались без света
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Массовая атака
дронов ВСУ на Белгородскую область: в Берёзовке в результате детонации дрона-камикадзе выбиты окна и пробита кровля нежилого домовладения, также повреждены частные дома в Козинке и Муроме, в Муроме и Новой Таволжанке повреждены легковые автомобили. Из РСЗО обстреляно Шебекино, повреждён частный дом, сброшены боеприпасы на Терезовку, повреждены два частных дома, легковой автомобиль, хозпостройки.
В Масловке Херсонской области украинцы целенаправленно обстреливали жилые дома, ранены
четверо мирных жителей, включая троих детей.
Российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали личные данные 3,2 тысячи иностранных наёмников в рядах ВСУ. Среди них американцы, латыши, испанцы.