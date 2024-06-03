Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Вероятнее всего, мотивы юноши, покушавшегося на жизнь экс-президента США и кандидата в президенты США Дональда Трампа, не имеют политической основы. Об этом говорит историко-психоаналитический анализ убийц-юношей (колумбайнеров и др.).





Необходимо признать, что вероятность подражания колумбайнерам растёт в США в мощной прогрессии. С одной стороны, существует стабильный процент психогенетической шизотипизации, а с другой стороны, идёт психическая деградация юношества и молодёжи, благодаря наркотизации, алкоголизации и психохимизации.





Таким образом, существует достаточно много условий для возникновения молодых психопатических личностей, имеющих высокий уровень эмоциональной тупости, депрессивности, агрессии и др. Поэтому для такого юношества и молодёжи первичным является их психическое состояние, а под каким "соусом" или под какую тему, они сублимируют свои приступы - это уже вторичное. Например, это темой может быть политика, в частности, предвыборная кампания в США, которая мощно воздействует из всех СМИ и утюгов.





Конечно, мотивы юноши, покушавшегося на жизнь Трампа можно всегда свести к тому, что этот юноша ненавидел Трампа, который, якобы в чем-то виноват. Но если глубоко покопать, то окажется у юноши были серьезные психологические проблемы. Возможно, что у него даже никогда не диагностировали каких-либо психических расстройств, что крайне редко встречается у стрелков-маньяков.





Как психоаналитик, я, уверен, что этот юноша-убийца проявлял высокомерие, презрение и отсутствие сочувствия или раскаяния. Это отличительная черта психопатов, которая часто скрывается ими. Есть вероятность признаков шизотипического расстройства личности. Большая вероятность, что юноша ненавидел общество. Такие юноши часто начинают считать себя "богоподобными". Они часто бывают убеждены в том, что другие ненавидят их. Такие личности надеятся, что информация об их деянии прославит их на века и будет широко распространена в обществе и вдохновит последователей. Так и происходит.





Рождается новое поколение психопатов и шизоидов и опять становится "богами" с мощнейшей формой манией величия. Эта мания величия по сравнению с юношами, мнящими и мечтающим стать звездами и знаменитостями, даже близко не стоит. Эта мания величия напрочь отбивает у убийц-психопатов и убийц-шизоидов чувство эмпатии. Эта "избранность" сносит им "крышу".





Психопаты, проявляющие нарциссические черты, несдерживаемую агрессию и отсутствие эмпатии, депрессия, мстительность - вот признаки группы риска. Убийц - подражателей с записями в своих тетрадях или на лбу "Я БОГ!", будет ещё много.





Произошедшее с Трампом - это лишь вершина айсберга психопатической и шизоидной молодёжи и юношества. Это общемировая проблема. И политика здесь вторична. Это всё не реакция на конкретного политика. Это реакция психопатической и шизоидной молодёжи и юношества на общество. Это психопатическая и шизоидная социальная страта в любой стране всегда есть. В США она имеет самый высокий уровень в мире.











