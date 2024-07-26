Депутат Матвеев обеспокоен русофобскими программами в школах, существующих за счёт РФ в Таджикистане

Министерство просвещения РФ "засекретило" программы по истории, преподаваемые в финансируемых за счёт российского бюджета в российско-таджикских школах (а также и в российско-туркменских). Произошло это после того, как стало известно, что в этих программах русских называют "оккупантами". Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал в своём телеграм-канале, что

Например, присоединение Туркестана к Российской империи именуется "нашествием", "оккупацией" и "колонизацией", а антимобилизационный бунт и резня русских в 1916 г. подаются как "национально-освободительное восстание".

Матвеев рассказывает:

"После скандала я запросил в Правительстве РФ, МИД и Минпросвещения все программы совместных школ, благо степень доктора исторических наук позволяет провести их оценку, и заодно объемы финансирования всего этого безобразия. Получил ответ не сразу (...) попытка выяснить причину свелась к нелепым фразам про возможный "ущерб национальным интересам Российской Федерации". В чём, не сказали. В том, что народ возмутился, узнав, сколько денег мы платим за то, что о нас вытирают ноги? Или что тогда будет понятно, что русофобия школьных программ по истории носит в "дружеских странах" Средней Азии тотальный характер?"

Со второй попытки депутат всё же получил из Минпроса программы, причём по четырём школам их так и не предоставили. Депутат предположил, что Минпрос "провалил работу по контролю за расходованием наших денег в "русских школах " за рубежом и защите исторической правды, отдав всё на откуп местным баям".

Матвеев отметил, что сходное положение дел уже наблюдалось на Украине:

"Сопли про то, что "дискуссионные вопросы истории" они будут на каких то круглых столах с "учёными" из стран Средней Азии обсуждать - это не про то, что "кто платит, тот и заказывает музыку", это мы уже проходили на Украине, тамошние учебники по истории я читал, ещё 15-20 лет назад было понятно , что нарратив в них чисто русофобский. И снова на те же грабли. И снова, не исправив программы по истории, где Россию очерняют, недавно в бюджете новые миллиарды на эти школы добавили".



"Все помнят историю, что как только про один народ в годы войны некорректно в учебнике истории написали, так Кравцов срочно весь тираж перепечатал, и лично на утверждение к "падишаху" привёз , а тут в программах истории российских школ зарубежом годами за наши деньги клеймят русских "оккупантов " и ничего? Можно оставить как есть? Или Кравцову что про русских пишут всё равно?" Он также отметил, что интересы некоторых других народов Минпрос учитывает гораздо более охотно, чем русские:



