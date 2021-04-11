Каждый день от рака умирают в 12 раз больше людей, чем от ковида

По британским расчётам
, от ковида-19 в день умирают (в среднем) 36 человек, в то время как от рака умирают каждый день 450 человек. В обычное время каждый день рак в Британии диагностировали тысяче человек. Но с началом ковидокризиса эта цифра драматически упала -- не потому, что люди стали меньше болеть раком, а потому, что из-за "самоизоляции", отменённых назначений и отказа врачей встречаться с пациентами лицом к лицу рак стали меньше диагностировать, а также и лечить. Уже прошлым летом "побочный эффект" из-за вовремя не диагностированных раковых случаев оценивался в Британии в 35 000 жизней.
В России в декабре 2020 года сообщалось об остром дефиците
ряда онкопрепаратов, так как рухнули отлаженные цепочки поставки.