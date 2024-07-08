Бес в ребро

Миссия в лиссабонской пивнушке не выполнима

Пару недель назад Лиссабон посетил эпатажный богослов Андрей Кураев*(Кураев, Андрей Вячеславович признан иностранным агентом в РФ). Событие вызвало некий резонанс в узких кругах. Сам Кураев* его в своем блоге назвал "миссия в лиссабонской пивнушке”. Официальным организатором визита и устроителем встречи Кураева* с любопытствующими из числа новоприбывших из России выступил местный выходец из СНГ по кличке Телеграф(Andrey Telegraf), о котором известно немногое, но то, что известно - доверия к данной персоне не внушает (ссылка 1, ссылка 2). И, что совершенно точно, - религиозным просветительством ранее там никогда не пахло.

Кураев* с Телеграфом замутили в Лисcабоне акцию, более походящую по внешнему облику на рок-квартирник, камерный сейшен. Где вместо рок-исполнителя в тёмном зале на 30 человек выступал, соответственно, господин Кураев с некими разговорами.

Судя по сообщению самого Кураева*, на встрече присутствующим подавали пиво. С посетителей, похоже, собрали некую таксу за вход, надо понимать, на дорожные расходы. После посещения Лиссабона, Кураев* также слетал осмотреться на Мадейру, а потом оттуда отправился в Ватикан, по приглашению Папы Римского. Наверное, поговорили на латыни.

Священник, который ушёл в андеграунд. В новой роли, в которой в Португалию в последнее время зачастили фигуры типа Димы Быкова*(Быков, Дмитрий Львович признан иностранным агентом в РФ), надо понимать, примерно на те же площадки, с теми же организаторами. Судя по фото, сложно определить, насколько рассказ Кураева* зашёл аудитории "под пиво”. Я и сам когда-то участвовал в концертах-квартирниках. Со своей стороны могу лишь заметить, что алкоголь у нас было принято употреблять ни до, ни во время, а лишь по окончанию концерта. Квартирник - это не фестиваль на траве на сто тысяч человек, надо проявлять уважение. Молчать и слушать. Но, что делать, в контексте лиссабонского мероприятия, возможно, это не тот случай, и уважением было решено пренебречь. А может, и спецом. Тем самым весьма мастерски расставив акценты. Вроде как мероприятие значительно ниже статусом, чем квартирник. Так себе, посиделки в блатной компании, под бухло.

Что я помню о Кураеве*?

В конце 90-х я им зачитывался, у меня были почти все его книги. Он был не просто духовным авторитетом, и не только для меня. Вспоминаю, конец 90-х. Его приезд в Брянск, выступление в ДК Железнодорожников, на Набережной. Холодный зимний Брянск. -30 мороз на улице. Полный зал людей, аудитория стояла в проходах. Простые русские люди, большая часть - среднего возраста. Само по себе мероприятие своей строгостью и суровостью стиля завораживало. Люди словно дышали синхронно. В зал вошли священники, и он среди них. Такое ощущение, что это какие-нибудь генералы. Собственно, по церковной линии наверняка там были и "генералы” Церкви - лица высокого звена. Всё это выглядело фантастически. Та часть русской жизни, которая мне никогда не была видна раньше, нигде и ни в чём. Это не просто прийти "посвятить куличи”, не ритуал, на который люди зачастую приходят просто потому что так заведено, праздник. Это другое. В тёмном зале. Люди в основном в тёмной верхней одежде. В России в те годы в основном так и ходили в Брянске. В чёрных и серых пальто и куртках. Холодное помещение ДК. Хмурые женщины и мужчины. Переполненный зал молчащих людей. Кто-то бы глянул со стороны, и решил, что это заговорщики. Готовящие русское восстание. Оно им и было в какой-то степени, духовное восстание посреди тотальной пустоты и безвременья. Когда чуть ли не ежедневно очередной холеный подлец с телеэкрана тычет в лицо обманутым людям: "денег на жизнь не хватает? А ты иди, заработай!”

Надо понимать контекст. Конец девяностых в Брянске - это средняя зарплата по области эквивалентом в 70 долларов, да и ту платили далеко не всем и не всегда в положенный срок. Улицы окраин были заполнены людьми с алкогольной зависимостью, которые просили хоть какой-нибудь мелочи. Абсолютная депрессия в одном из наиболее депрессивных в экономическом плане регионов страны.

Кураева* слушал весь зал. Внимал каждому слову. Церковь давала людям в то страшное время хоть какую-то опору. В то время, когда наблюдая по телевизору представителей власти, их бесстыжие физиономии, возникало ощущение тотальной оккупации. И того, что все мы, русские, обречены вот так вот передохнуть, по воле продавших нас правителей. И Кураев* как яркий представитель и рупор Церкви, близкий к её руководству, был тогда одним из символов надежды. Частью нашей русской Церкви, которая оказалась в тот период последним фундаментом для многих. Соломинкой, за которую можно было ухватиться хотя бы для того, чтобы просто как-нибудь жить.

Что с ним случилось потом? У меня нет однозначного ответа. Всю остальную его деятельность можно было бы оправдать лишь тем, что Кураев*, например, сошел с ума.

Разоблачитель секс-меньшинств

Согласно сообщений СМИ и его радикальных комментариев в блоге, Кураев* объявил борьбу с «гей-метастазами»* Русской православной церкви. Он начал активно обличать «голубое лобби»* в РПЦ. За эту его новую активность тут же ухватились "Эхо Москвы”*(организация ликвидирована или её деятельность запрещена в РФ, признана экстремистской организацией) и их зарубежные коллеги. Было любопытно, наверное, сможет ли популярный религиозный публицист разгромить тысячелетнюю русскую Церковь. Сможет ли увлечь за собой народ, натравить его на Патриарха, например.

Но не судьба.

Конечно, аудитории "Эха Москвы”* было любопытно наблюдать за этим прыганьем. Но там русских, как-то, не так чтобы много. А верующих - и подавно.

Русские равнодушно так посмотрели на кураевское шутовство, пожали плечами, и разошлись дальше по своим делам. Потому что русским, в общем-то, наплевать на личную жизнь попов. Кто там с кем спит и кого соблазняет. Вот просто совсем. За церковными иерархами водятся земные грехи. И не только у католиков. А что делать. Люди есть люди. Они грешат. Спрашивать надо с себя - а другие, в том числе и священники, ответят за себя. Принцип довольно простой, самим Кураевым* в его книжках упоминаемый.

За скандальными выходками анафемы, то есть отлучения, не последовало. Его лишили сана после очередной из них, но и только. Позднее сан священника ему "восстановила” другая Церковь - Константинопольская, или, как они там ещё себя именуют, "Вселенский патриархат”. Там порядка 5 млн прихожан, половина из них - в Америке. В самом Константинополе - пара тысяч.

Сложно сказать, как его прошлый опыт оценивает новое церковное начальство. Залез в трусы к своим коллегам. Самым активнейшим образом искал и разоблачал геев* в рядах священников РПЦ самого разного уровня в церковной иерархии. В Константинополе строже проверяют священников? Они там меньше грешат?

Тусовки "соевых” в Лиссабоне - это что, какое-то особое место на Земле, куда геев* не пускают? Скорее наоборот. Для борьбы с геями* из России надо было ехать не в Прагу и не в Лиссабон. А в Судан, борцы с геями* это туда. Это не здесь.

Ну восстановили в сане. Дальше что? Где приход? Тридцать соевых? Большая часть которых, вероятно, вообще предпочтёт создавать однополые* семьи. Поговорить с ними о философии. "Тема лекции-философско-богословские афтершоки лиссабонского землетрясения 1755 года. Кант, Вольтер, Ломоносов, Дидро, епископ Гедеон”, - комментирует содержание встречи в Лиссабоне Кураев*.

Раскрытие сексуальных тайн любых людей, хоть даже и священнослужителей, по факту аутинг или насильственный каминг-аут, в европейских странах не приветствуется. В России активности Кураева* на почве разоблачений никто не заметил, не интересно людям, а герои его "расследований” решили не ввязываться, определённо, их грязное бельё с особым смакованием долго полоскало бы "Эхо Москвы”.* В стране ЕС по подобному случаю были бы серьезные денежные иски, а, возможно, с учетом рецидивов, и тюрьма.

Согласно каких-то там опросов, Португалия-самая гей*-дружественная страна в мире. Вообще-то, геи от подобных "разоблачителей” в Португалию как раз, наоборот, уезжают. И, как-то, гееборец в качестве лектора здесь это такое. Перед местной ультраправой тусовкой и то вряд ли прокатит. Они гитлеристы*, так что по религиозным убеждениям скорее язычники, да и считают ли они славян за людей, учитывая их преклонение перед фигурами Третьего Рейха.

В своих комментариях Кураев* упомянул какого-то русского священника в Лиссабоне, как-то иронично, с подколкой. Но не упомянул другой истории. Про то, как неизвестные лица к русскому священнику, уж не знаю одному и тому же или другому, вломились в квартиру, разгромили имебель, и имущество, и изувечили самого священника. Прихожане в итоге искали ему комнату, пристраивали кота. Эту трагическую историю люди в Португалии пересказывали друг другу шёпотом. Не знаю, обращался ли он в полицию. А если да - то искали ли они. Кого им искать. Их давно уже след простыл. Приехали они наверняка из какого-нибудь региона, где местные дикари православных священников пытают, убивают и похищают. Возможно, это какое-нибудь Сомали. Или Судан. Да? Может быть они приехали из Судана. А может быть Судан приехал сюда. Надо проверить.

Что же касается будущего, не могу я себе объяснить, а зачем Кураеву* сан, если его удел - кататься по европейским столицам и проводить публичные встречи в пивных барах и обсуждать Вольтера? Будет ли у него когда-нибудь приход с прихожанами? Будет службы служить? Может быть женится? Вряд ли. Без прихода сан - это так, понты. Чужое церковное начальство эти понты учло, утешило. И?

Под колпаком какого дядюшки действует т.н. "Вселенский патриархат”* мне неведомо. Не исключено, что и геев разоблачать в своей новой тусовке Кураев* уже не станет. Могут и не одобрить.

Никак не могу понять, зачем это всё ему понадобилось? Человек он уже совсем не молодой. И не совсем здоровый. Что на что он променял в итоге? Быть среди лидеров Церкви, книжки издаются, только деньги считай, в едином строю. Чтобы теперь выискивать в речах Патриарха какие-то несовпадения, упрекать его в "ереси”? Для кого? Что людям эти упрёки? Что им детали выступлений, оговорки, ошибки Патриарха? Чьи угодно ошибки. Это - чужие ошибки.

Как жить по православной традиции, - каждый определит себе меру вовлеченности, меру своей ответственности, на свой личный страх и риск. В моём понимании, человека совершенно мирского, многое можно попытаться оправдать, не выходя за рамки Церкви. Как, к примеру, находясь в странствии можно не соблюдать пост. Странник может есть, когда и что посчитает нужным. А мы все, оказавшиеся в силу разных обстоятельств вдали от родной земли, в каком-то смысле странники. Важно другое. Говорить и писать слова и совершать поступки с осознанием нашего временного присутствия здесь. Лёгкого мгновения. И постараться учитывать это в каждом своём деле, при любых обстоятельствах. Как будто ты умрёшь через секунду. Что останется от твоей жизни. Что будет её итогом. Что потом скажут про тебя люди.

Нелепые наскоки на Церковь и Патриарха из уст лица, некогда имевшего весьма высокие позиции в этих структурах, - любой священник в русской деревушке объяснит происходящее всего лишь одним словом. Гордыня. Доводящая до безумия.

Баланс и последствия, оказывается, можно неожиданно обнаружить ещё при жизни. Не дожидаясь Страшного суда.

Пивнушка. Случайная публика. Сомнительные организаторы. Всё как какая-то одна огромная нелепость. Не хватает разве что Быкова* с Галкиным*(Галкин, Максим Александрович признан иностранным агентом в РФ) на той же кафедре. Бес в ребро.





*Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией.

*«Эхо Москвы» - организация ликвидирована или её деятельность запрещена в РФ, признана экстремистской организацией.

*Кураев, Андрей Вячеславович признан иностранным агентом в РФ.

*Быков, Дмитрий Львович признан иностранным агентом в РФ.

*Галкин, Максим Александрович признан иностранным агентом в РФ.

*Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.