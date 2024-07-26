Пресс-секретарь президента отметил "страшно низкую" рождаемость в РФ; в США выросло число тех, кто не хочет заводить детей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне, катастрофическом для будущего нации, хотя он и сопоставим с уровнем рождаемости в странах Европы.

При этом, по мнению Пескова, низкая рождаемость не связана с сомнениями жителей страны в её (России) будущем, а связана с распадом СССР и Великой Отечественной войной. Песков считает, что государство принимает все меры для улучшения рождаемости, но эффект от них будет отложенным.

Проблема низкой рождаемости, безусловно, не является только российской проблемой (в связи с чем сомнительна связь её причин с распадом СССР и Великой Отечественной войной). Так, по данным американского Исследовательского центра Пью, всего за пять лет - с 2018 по 2023-й - число бездетных людей от 18 до 49 лет, которые считают, что вряд ли заведут детей в будущем, выросло с 37% до 47%. И если бездетные за пятьдесят обычно говорят, что "просто так случилось", что у них нет детей, то бездетные люди более молодого возраста, особенно женщины, чаще утверждают, что они детей не хотят. 60% бездетных заявляют, что отсутствие детей делает жизнь проще и позволяет посвятить себя карьере и интересам.







