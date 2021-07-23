 

Учёным, предположительно, удалось победить рак молочной железы

 

Новый метод лечения рака молочной железы убивает от 95% до 100% опухолевых клеток у модельных мышей, почти полностью побеждая болезнь. Препарат ErSO, разработанный учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, быстро сокращает не только первичные опухоли до неопределяемого уровня, но и успешно борется с метастазами. Даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO. ErSO вызвал быстрое разрушение большинства метастазов в легких, костях и печени и резкое сокращение метастазов в мозге.

Активность ErSO зависит от белка, называемого рецептором эстрогена, который присутствует в большом проценте опухолей груди. Поскольку около 75% случаев рака груди являются положительными по рецепторам эстрогена, ErSO может быть весьма успешным против наиболее распространенной формы рака груди, однако он остаётся эффективным даже при других формах рака. 


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