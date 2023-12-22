Виктор Алкснис предположил, что ему отказывают в лечении злокачественной опухоли из-за критики власти

лечащий врач Л.Радаева меня убеждала, что у меня все нормально и оснований для беспокойства нет. Хотя в каждом заключении КТ было написано, что это метастаз, причем с отрицательной динамикой роста".

Не хочу показаться параноиком, но у меня начинает создаваться впечатление, что кто-то пытается сорвать мое лечение от серьезной болезни по политическим мотивам, поскольку я не боюсь открыто высказывать свое мнение и в том числе публично критиковать президента Путина. А власть, включая Владимира Владимировича, этого очень не любит. И судьбы Льва Рохлина, Виктора Илюхина, Евгения Пригожина, Бориса Немцова и других людей, позволявших себе это делать, наглядно подтверждают.