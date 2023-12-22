Виктор Алкснис предположил, что ему отказывают в лечении злокачественной опухоли из-за критики власти

Полковник авиации в отставке, депутат Госдумы третьего и четвёртого созывов Виктор Алкснис в своём ТГ-канале рассказал
, как безуспешно пытается получить лечение рака лёгких, обнаруженного у него в июне 2022 года (до этого, в 2019-м и 2020 гг., он успешно лечился от других видов рака). По словам Алксниса, в течение более чем года после обнаружения злокачественной опухоли в лёгких он не получал никакого лечения, и в то время, как очаг разрастался, "лечащий врач Л.Радаева меня убеждала, что у меня все нормально и оснований для беспокойства нет. Хотя в каждом заключении КТ было написано, что это метастаз, причем с отрицательной динамикой роста".
Наконец, после обращений за консультациями к другим специалистам, 3 августа 2023 года консилиум врачей направил Алксниса на курс химиотерапии, но хотя терапию он прошёл, операцию ему так и не назначили и госпитализацию не провели. Срок действия анализов и исследований истекает, и придётся проходить эти процедуры по новому кругу, что вдвойне проблематично в связи с предстоящими новогодними праздниками. В связи с этим В.И. Алкснис высказывает
своё субъективное предположение:
Не хочу показаться параноиком, но у меня начинает создаваться впечатление, что кто-то пытается сорвать мое лечение от серьезной болезни по политическим мотивам, поскольку я не боюсь открыто высказывать свое мнение и в том числе публично критиковать президента Путина. А власть, включая Владимира Владимировича, этого очень не любит. И судьбы Льва Рохлина, Виктора Илюхина, Евгения Пригожина, Бориса Немцова и других людей, позволявших себе это делать, наглядно подтверждают.