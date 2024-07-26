В Петербурге и Ленобласти за 2 недели выявлено более 7500 мигрантских правонарушений, в Приморье участники СВО будут следить за порядком

В ходе рейдов патрульные наряды полиции проверили несколько десятков рынков, 140 заведений общепита, около 150 стройплощадок и около 200 мест компактного проживания мигрантов. Было выявлено более 7,5 тысячи административных правонарушений, большая часть из которых связана с миграционным законодательством, и лишь тех, кто

допустил наиболее грубые нарушения, поместили в центры для дальнейшего выдворения за пределы России. Им будет запрещено возвращаться в страну в течение нескольких лет.