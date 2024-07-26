В Петербурге и Ленобласти за 2 недели выявлено более 7500 мигрантских правонарушений, в Приморье участники СВО будут следить за порядком

В Петербурге и Ленобласти за две недели задержано более 900 мигрантов
, грубо нарушивших миграционное законодательство. В ходе рейдов патрульные наряды полиции проверили несколько десятков рынков, 140 заведений общепита, около 150 стройплощадок и около 200 мест компактного проживания мигрантов. Было выявлено более 7,5 тысячи административных правонарушений, большая часть из которых связана с миграционным законодательством, и лишь тех, кто допустил наиболее грубые нарушения, поместили в центры для дальнейшего выдворения за пределы России. Им будет запрещено возвращаться в страну в течение нескольких лет.
Также в Ленобласти полиция задержала
шестерых мигрантов, устроивших массовую драку: пятеро узбеков против одного киргиза. В результате киргиз был госпитализирован.
В Петербурге пятнадцатилетняя дочь мигрантов пришла в полицейский участок и рассказала
, что нигде не учится уже два года и что родители запрещают ей общаться с молодым человеком. Сотрудники правоохранительных органов нашли мать девочки. Оказалось, что она работает в продуктовом магазине, где моет посуду. Когда женщину вызвали в полицию, ее дочь решила сбежать из участка, выпрыгнула со второго этажа и сломала ноги. Относительно матери выяснилось, что она нарушила миграционное законодательство.
В Мордовии лишили гражданства
нового россиянина из Азербайджана, который не встал на воинский учёт и призывал к аналогичным действиям других мигрантов.
В Новосибирске получившие российское гражданство, но не вставшие на воинский учёт мигранты забывают русский язык
, как только их доставляют в военкомат.
Власти Приморского края создали специальный отряд «Тигр-правопорядок» из вернувшихся домой участников специальной военной операции. Глава региона Олег Кожемяко пояснил: «Много очень приезжих, (...) кто, может быть, не совсем понимают наши правила приличия и которых нужно немножко, так, поставить на место».