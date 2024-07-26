 

В Петербурге и Ленобласти за 2 недели выявлено более 7500 мигрантских правонарушений, в Приморье участники СВО будут следить за порядком

В Петербурге и Ленобласти за две недели задержано более 900 мигрантов, грубо нарушивших миграционное законодательство. В ходе рейдов патрульные наряды полиции проверили несколько десятков рынков, 140 заведений общепита, около 150 стройплощадок и около 200 мест компактного проживания мигрантов. Было выявлено более 7,5 тысячи административных правонарушений, большая часть из которых связана с миграционным законодательством, и лишь тех, кто допустил наиболее грубые нарушения, поместили в центры для дальнейшего выдворения за пределы России. Им будет запрещено возвращаться в страну в течение нескольких лет.
Также в Ленобласти полиция задержала шестерых мигрантов, устроивших массовую драку: пятеро узбеков против одного киргиза. В результате киргиз был госпитализирован.
В Петербурге пятнадцатилетняя дочь мигрантов пришла в полицейский участок и рассказала, что нигде не учится уже два года и что родители запрещают ей общаться с молодым человеком. Сотрудники правоохранительных органов нашли мать девочки. Оказалось, что она работает в продуктовом магазине, где моет посуду. Когда женщину вызвали в полицию, ее дочь решила сбежать из участка, выпрыгнула со второго этажа и сломала ноги. Относительно матери выяснилось, что она нарушила миграционное законодательство.
В Мордовии лишили гражданства нового россиянина из Азербайджана, который не встал на воинский учёт и призывал к аналогичным действиям других мигрантов.  
В Новосибирске получившие российское гражданство, но не вставшие на воинский учёт мигранты забывают русский язык, как только их доставляют в военкомат.
Власти Приморского края создали специальный отряд «Тигр-правопорядок» из вернувшихся домой участников специальной военной операции. Глава региона Олег Кожемяко пояснил«Много очень приезжих, (...) кто, может быть, не совсем понимают наши правила приличия и которых нужно немножко, так, поставить на место».
В Махачкале девушка использовала религиозную одежду, чтобы распространять наркотики
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Ленобласти выявили две группы организаторов незаконной миграции, в Москве задержали наркоторговца
» За один рейд на рынке в Петербурге выявлено 63 мигранта-нарушителя
» За один рейд на юге Петербурга полиция задержала 176 нелегальных мигрантов
» Больше половины преступлений в Санкт-Петербурге совершают мигранты
» Лишь 8% иностранных мигрантов Петербурга и Ленобласти украинцы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в \

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в "Листве"

  • 4 128
Социология реальной политики

Социология реальной политики

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Баламут среди лицедеев

Баламут среди лицедеев

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пресс-секретарь президента отметил "страшно низкую" рождаемость в РФ; в США выросло число тех, кто не хочет заводить детей

  • 21:33
  • 216

Депутат Матвеев обеспокоен русофобскими программами в школах, существующих за счёт РФ в Таджикистане

  • 20:47
  • 198

Украинцы атакуют российские регионы, русские хакеры опубликовали данные 3,2 тыс. наёмников ВСУ

  • 16:43
  • 264

В Петербурге и Ленобласти за 2 недели выявлено более 7500 мигрантских правонарушений, в Приморье участники СВО будут следить за порядком

  • 16:29
  • 265

ЕС поставит Украине оружия на 1,5 млрд евро за счёт российских активов, США нашли ещё 2 млрд долларов на оружие

  • 16:08
  • 261
Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в \

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в "Листве"

  • 20:47
  • 4 128
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru