 

В Англии ковид оказался на 19-м месте среди причин смерти, в Уэльсе -- на 24-м

Национальная статистическая служба (Office for National Statistics, ONS) Великобритании опубликовала данные о том, что ковид является лишь 19-й по счёту причиной смертности в Англии, и 24-й в Уэльсе. Причём это данные за сентябрь, когда смертность от ковида начала расти.
 
Ковид далеко опережают другие причины смерти -- такие, как деменция и болезнь Альцгеймера, болезни сердца и рак лёгких (как, впрочем, и другие виды рака), а также хронические болезни лёгких. Из-за того, что в последние полгода диагностика раковых заболеваний почти не производится, а лечение откладывается, в следующем году ожидается всплеск смертности от рака. 
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APN.ru