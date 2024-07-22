Джо Байден был свергнут «в результате государственного переворота, как в банановой республике», написал в своём аккаунте в сети X миллиардер Дэвид Сакс. В последние 24 часа социальная сеть X (ранее — Twitter) фонтанирует разнообразными теориями заговора, возникшими в связи с заявлением президента США о прекращении его предвыборной кампании.

Одним из главных теоретиков заговора стал сам владелец сети X Илон Маск. «На прошлой неделе я услышал, что он уйдёт в отставку именно в это время и в этот день, — написал он. — Это было широко известно в Вашингтоне. Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка».

«Джо Байден уступил перевороту, организованному Нэнси Пелоси, Бараком Обамой и голливудскими донорами, проигнорировав миллионы первичных голосов демократов», — развил его мысль сенатор от Арканзаса Том Коттон. А конгрессмен Пол Госар из Аризоны лаконично написал: «Переворот завершён».

И действительно, обстоятельства, при которых Джо Байден вышел из предвыборной гонки, наводят на мысль, что он действовал не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Хотя давление на престарелого президента США со стороны некоторых ключевых фигур Демпартии и партийных доноров, заморозивших или угрожавших заморозить финансирование его кампании, непрерывно росло с момента дебатов Байдена с Трампом 27 июня, сам он ни разу не подтверждал, что раздумывает о выходе из гонки. Да, целый ряд СМИ публиковали «инсайды», что в личных разговорах Байден склоняется к тому, чтобы отказаться от переизбрания, но достоверность этих сообщений сомнительна, а источники их всегда были анонимны. С тем же успехом можно предположить, что речь шла об информационной кампании, призванной подготовить американцев к «отречению» президента, а сам он даже не подозревал, что, оказывается, раздумывает, не уступить ли дорогу молодым.

В пользу этого предположения говорит тот факт, что избирательный штаб Байдена узнал о его решении выйти из гонки постфактум. В утреннем эфире воскресной программы «Лицом к нации» на канале CBS сопредседатель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд вновь подтвердил, что президент намерен принять номинацию от Демпартии, бороться за переизбрание и выиграть гонку. «Я думаю, что есть те, кому нужно ещё раз услышать, что он принял решение. Он будет кандидатом и следующим президентом», — уверенно заявил Ричмонд. Спустя пару часов в аккаунте президента в сети X было опубликовано заявление о том, что он прекращает борьбу, и только после этого Байден сообщил старшим сотрудникам своего предвыборного штаба, что выходит из гонки. Для ближайших соратников президента это стало громом посреди ясного неба. «До этого было совершенно ясно, что он баллотируется», —цитирует одного из них CNN.

Итак, заразившийся коронавирусом и находящийся на самоизоляции в своём доме в Делавэре Байден, отрезанный от ближайших соратников, внезапно меняет своё мнение и, не ставя в известность даже главу своего избирательного штаба, публикует в интернете заявление о выходе из гонки. Кстати, подпись на документе не вполне похожа на хорошо известную публике подпись президента США, что дало жизнь очередной теории заговора: мол, и заявление не сам Байден писал, и подпись под ним поддельная. СМИ тут же назвали эту теорию «дикой».

Однако оговоримся, что у теории немало последователей, в том числе сторонник и спонсор Трампа миллиардер Билл Акман.





Хотели того организаторы «отречения» или нет, но оно не привело к стабилизации внутриполитической ситуации в США, хотя и помогло решить некоторые сиюминутные проблемы, например разморозило финансирование избирательной кампании демократов со стороны ведущих доноров. Но накрывшая Америку зловещая тень государственного переворота — это ещё один признак усиливающейся турбулентности, не имеющей ничего общего с нормальным политическим процессом.

Добавим к этому недавнее покушение на Дональда Трампа, лишь по счастливой случайности не закончившееся гибелью кандидата в президенты от Республиканской партии, и неопределённость в стане демократов, далеко не единых в том, кому вручать номинацию от Демократической партии, и мы увидим, что США сейчас находятся в одном из самых нестабильных и уязвимых моментов своей истории — по крайней мере за последние 60 лет.





Источник: Кирилл Бенедиктов, американист, автор политической биографии Дональда Трампа «Чёрный лебедь» и Telegram-канала @RealFitzroy специально для RT.