 

Израиль в Ливане использовал белый фосфор, США уничтожили флот Ирана за считаные дни

 

Применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в Ливане "может нарушать" нормы международного гуманитарного права, заявил официальный представитель ООН Тамин аль-Китан. «Боеприпасы с белым фосфором, используемые в районах с высокой концентрацией гражданского населения, могут нарушать запрет на оружие неизбирательного действия», — сказал аль-Китан. Такая практика причиняет долгосрочный вред мирным жителям и сельскохозяйственным угодьям. Израильские военные использовали такие боеприпасы 3 марта 2026 года в городе Йомор на юге Ливана, сбросив их над жилыми домами.

Военно-морские силы Ирана фактически полностью уничтожены ударами США за несколько дней, без существенных потерь с американской стороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что взрывать (а не захватывать) иранские корабли "весело" и что это "прекрасная работа".

Наблюдатели задаются вопросом о мере участия искусственного интеллекта в ударах США, что сократило скорость принятия решений с дней и часов до минут и секунд. Исследователь ИИ из университета Утрехта Джессика Дорси не исключает, что цели ударов были "быстро сгенерированы ИИ-системами". "Как можно понять систему, выполняющую 37 миллионов вычислений в секунду? Как можно отследить ход ее мыслей? Будет ли человек, опираясь на контекст, контролировать решения, которые генерируются этими системами?" - спрашивает она.

 


 

 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

