Трамп похвалился опережением графика в убийстве иранского руководства и сказал, что иранцы хотят сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана очень хочет "заключить сделку"
. В свою очередь, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани объявил, что не будет вести переговоры с США.
Также Трамп похвалился перевыполнением плана по уничтожению иранского руководства: «Мы рассчитывали, что на устранение части руководства уйдет две-три недели, но мы устранили его полностью за один день
. Так что мы значительно опередили график».
2 марта Военно-воздушные силы Израиля атаковали дом
исполняющего обязанности верховного лидера Ирана Ализеры Арафи, его судьба остаётся неизвестной.
Сообщается о гибели четверых
американских военнослужащих.