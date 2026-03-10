Трамп сообщил, что топить иранские корабли "веселее", чем захватывать, и что Иран сам разбомбил школу для девочек

Президент США Дональд Трамп заявил
, что Иран, вероятно, сам ударил по школе для девочек на юге Ирана, и если удар нанесён американской ракетой "Томагавк", значит, у Ирана откуда-то взялись "томагавки". Также Трамп сообщил, что американцам "веселее"
уничтожать иранские корабли, чем захватывать их. По словам Трампа, США потопили уже девять иранских кораблей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал
, что президент Путин в разговоре с Трампом сделал некие предложения по Ирану, но Кремль не будет их комментировать.