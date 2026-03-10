 

Трамп сообщил, что топить иранские корабли "веселее", чем захватывать, и что Иран сам разбомбил школу для девочек

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, вероятно, сам ударил по школе для девочек на юге Ирана, и если удар нанесён американской ракетой "Томагавк", значит, у Ирана откуда-то взялись "томагавки". Также Трамп сообщил, что американцам "веселее" уничтожать иранские корабли, чем захватывать их. По словам Трампа, США потопили уже девять иранских кораблей. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что президент Путин в разговоре с Трампом сделал некие предложения по Ирану, но Кремль не будет их комментировать. 
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Перевёрнутая пирамида

Перевёрнутая пирамида

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

