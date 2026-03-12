 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Запорожской областях, ЛНР

Водитель погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю вблизи Бессоновки Белгородской области.
В Свердловском муниципальном округе ЛНР дроны ВСУ атаковали гражданский грузовой состав с топливом, ранены машинист и помощник машиниста. Во Власовке повреждён учебно-воспитательный комплекс, в Старобельском муниципальном округе разрушен магазин, повреждено административное здание.
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области дрон атаковал почтовый автомобиль, ранен сотрудник почты 1956 г.р., в посёлке Камыш-Заря повреждены шесть домов.
В Тихорецком районе Краснодарского края от падения дронов ВСУ горит нефтебаза.
