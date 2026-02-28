 

США и Израиль начали вместе масштабно бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп объявил, что США начали военную операцию против Ирана. «Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил Трамп. По его словам, США "сравняют с землёй" ракетную промышленность Ирана и уничтожат морские силы. "Бомбы будут падать везде", потому что у США "иссякло терпение" в переговорах с Ираном.
Операция проводится совместно с Израилем, непосредственно наносящим удары. В том числе бомбят район Тегерана, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, хотя он в настоящий момент находится не в столице. В центре Тегерана уничтожены несколько жилых домов. Также бомбят Исфахан, где расположен один из ядерных центров, взрывы раздаются в иранской провинции Лурестан, городах Тебризе, Куме, Кередже и Керманшахе. Предположительно, операция будет продолжаться не менее четырёх дней, Израиль утверждает, что "Тегеран будет выглядеть не так, как раньше, уже на следующий день". Израильские СМИ сообщают о гибели главнокомандующего иранской армией Амира Хатами. 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана нацелена на устранение "экзистенциальной угрозы" и выразил благодарность президенту США Трампу "за его историческое лидерство".

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

