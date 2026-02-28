США и Израиль начали вместе масштабно бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп объявил
, что США начали военную операцию против Ирана. «Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил
Трамп. По его словам, США "сравняют с землёй"
ракетную промышленность Ирана и уничтожат
морские силы. "Бомбы будут падать везде", потому что у США "иссякло терпение"
в переговорах с Ираном.
Операция проводится совместно с Израилем, непосредственно наносящим удары. В том числе
бомбят район Тегерана, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, хотя он в настоящий момент находится не в столице. В центре Тегерана уничтожены
несколько жилых домов. Также бомбят Исфахан, где расположен один из ядерных центров, взрывы раздаются в иранской провинции Лурестан, городах Тебризе, Куме, Кередже и Керманшахе. Предположительно, операция будет продолжаться не менее четырёх дней, Израиль утверждает, что "Тегеран будет выглядеть не так, как раньше, уже на следующий день". Израильские СМИ сообщают о гибели главнокомандующего иранской армией Амира Хатами.